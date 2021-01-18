Galatasaraylı taraftarlar, başkanlığa Bahattin Demirbilek'i istiyor - Son Dakika

Galatasaraylı taraftarlar, başkanlığa Bahattin Demirbilek'i istiyor

18.01.2021 23:41
Galatasaraylı taraftarlar, başkanlığa Bahattin Demirbilek'i istiyor, System.String[]

Mayıs ayında seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da taraftarlar, sosyal medyada iş insanı Bahattin Demirbilek'e başkanlık için destek verdi. Demirbilek, 2018 yılında "Elbette Galatasaray'da Başkan olmak en büyük hayalim. Galatasaray isterse akan sular durur" sözleriyle başkanlığa yeşil ışık yakmıştı.

Galatasaraylı taraftarlar, mayıs ayındaki seçim öncesi sosyal medyada başkanlık için Bahattin Demirbilek adında birleşti. Adeta tek ses olan sarı kırmızılılar, yaptıkları paylaşımlarla Demirbilek'e destek verdi.

Galatasaraylı taraftarlar, başkanlığa Bahattin Demirbilek'i istiyor

"ÇAĞIRMAZDIK ACİL OLMASA"

Taraftarların paylaşımlarında, "Hayalini gerçekleştirme zamanı gelmedi mi sence başkanım", "Çağırmazdık acil olmasa...", "Şimdi değilse ne zaman Bahattin Başkan" ifadeleri dikkat çekti.

Galatasaraylı taraftarlar, başkanlığa Bahattin Demirbilek'i istiyor
Galatasaraylı taraftarlar, başkanlığa Bahattin Demirbilek'i istiyor

2018 YILINDA BAŞKANLIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Galatasaray Kongre Üyesi olan Bahattin Demirbilek, 2018 yılında verdiği bir röportajda başkanlık hayali kurduğunu dile getirmişti. Demirbilek, "Elbette Galatasaray'da Başkan olmak en büyük hayalim. Bundan kaçış olmaz. Galatasaray ihtiyaç duyarsa akan sular durur" ifadesini kullanmıştı.

Galatasaraylı taraftarlar, başkanlığa Bahattin Demirbilek'i istiyor

BAHATTİN DEMİRBİLEK KİMDİR?

Bahattin Demirbilek, son günlerde spor camiasının araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Rusya'da yaşamını sürdüren Bahattin Demirbilek, ülkenin en büyük inşaat firmalarından birisi olan ESTA Construction'u kurdu. Otomobil fabrikası ve stadyum inşaatı gibi büyük işler alan Bahattin Demirbilek, 2018 yılında dünyanın en büyük şirketleri arasında ilk 200 arasında yer aldı.

Ankara'da büyüyen ve çalışma hayatına 15 yaşında başlayan Bahattin Demirbilek, 1993'te yani 22 yaşında Rusya'ya gitti. Profesyonel olarak yıllarca Rusya'da çalışan Demirbilek 33 yaşında ise ESTA Construction'ı kurdu. 2005 yılında kurduğu şirketi 2018 yılında dünyanın en büyük 250 inşaat şirketinden biri haline getiren Demirbilek aynı zamanda "Hayatın anlamı ve çocukluk aşkım" sözleriyle nitelendirdiği ve kongre üyesi olduğu Galatasaray sevdası nedeniyle oğlunun adını bile Aslan koydu.

Rusya'da yaptığı taahhüt işleriyle ülkenin en büyük müteahhitlerinden biri olan Bahattin Demirbilek'in ESTA Construction'ı aynı zamanda Mercedes-Benz Daimler'in ülkedeki en büyük yatırımı ve ilk otomobil fabrikasını, Saratov'daki Yuri Gagarin Havalimanı'nı da inşa ediyor.

ENR tarafından her yıl açıklanan ve dünyanın en büyük inşaat şirketlerinin sıralandığı listede 2015 yılında 189'uncu sırada yer alan ESTA Construction, 3 yıl içerisinde aynı listede 30 sıra birden yükselerek 2018 yılında 159'uncu sırada yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, başkanlığa Bahattin Demirbilek'i istiyor

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Son Dakika Spor Galatasaraylı taraftarlar, başkanlığa Bahattin Demirbilek'i istiyor - Son Dakika Spor


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