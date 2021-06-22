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Galaxy M32, 90Hz Ekran ve Büyük Bir Bataryaya Sahip Olacak! - Son Dakika

Galaxy M32, 90Hz Ekran ve Büyük Bir Bataryaya Sahip Olacak!

22.06.2021 00:03
Galaxy M32, 90Hz Ekran ve Büyük Bir Bataryaya Sahip Olacak!, System.String[]

Samsung, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, 90Hz AMOLED ekran ve 6000mAh batarya gücüne sahip uygun fiyatlı Galaxy M32 cihazı tanıttı. Gelin hep birlikte Galaxy M32 akıllı telefonun özelliklerini detaylı inceleyelim!

Samsung firması her alanda etkin olduğunu göstermek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, yeni uygun fiyatlı akıllı telefon serisini başlattığını açıkladı.

Samsung tarafından piyasaya sürülecek cihazın adı Galaxy M32 olacağı açıklandı. Bu cihaz ilk olarak Hindistan piyasasına sürülecek. Daha sonrasında tüm dünyada satışlara başlanabileceği bildirildi.

Cihazın en dikkat çeken yanlarından biri, 90Hz AMOLED ekran, büyük bir batarya ve üst düzey bir kamera teknolojisi ile birlikte kullanıcılarına sunulacak olmasıdır.

Akıllı telefon 4/64 GB ve 6/128 GB belleğe sahip iki versiyonda mevcuttur. En küçük sürüm 202 Dolar+Vergiler ile piyasaya sürüleceği bildirilirken, daha büyük sürümü 229 Dolar+Vergilere mal olacak.

Galaxy M32, 90Hz Ekran ve Büyük Bir Bataryaya Sahip Olacak!

Galaxy M32, AMOLED 90Hz Ekran ve Büyük Bir Bataryaya Sahip Olacak!

Bu cihaz kullanıcılara, 2400×1080 piksel çözünürlüğe ve 800 nit parlaklığa sahip 6,4 inç ekrana sahip bir akıllı telefon alacak ve Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır.

Galaxy M32, sekiz çekirdekli Helio G80 yongası temelinde inşa edilmiştir. Cihaz, 20 megapiksel ön kamera ve 64 megapiksel + 8 megapiksel (genişlik) + 2 megapiksel (derinlik) + 2 dörtlü arka kamera sunar.

Aynı zamanda cihaz, yanda parmak izi sensörünüde beraberinde getirecektir. Batarya kapasitesi 6000 mAh ve 25W hızlı şarj teknolojisi desteği var, ancak 15W şarj cihazını kullanıcılarına sunacaktır. Galaxy M32, iki SIM kart, 1 TB'a kadar hafıza kartları, Bluetooth, GPS, Wi-Fi 802.11 b/g/n/a, 4G VoLTE desteği sunuyor ve USB Type-C bağlantı noktası, Dolby Atmos destekli hoparlörler var. Cihaz ayrıca NFC desteği ile donatılmıştır.

Samsung ilk olarak Hindistan'da satışa sunacağı akıllı telefonu, 28 Haziran'da piyasaya sürecek.

Galaxy M32, 90Hz Ekran ve Büyük Bir Bataryaya Sahip Olacak!

Samsung Galaxy M32 özellikleri

90 Hz yenileme hızı, 800 nit'e kadar parlaklık, Corning Gorilla Glass 5 korumalı 6,4 inç FHD+ Süper AMOLED Infinity-U ekran

950MHz'e kadar ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU'lu Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G80 12nm işlemci (Çift 2GHz Cortex-A75 + Hexa 1.8GHz 6x Cortex-A55 CPU)

64 GB (eMMC 5.1) Depolamalı 4 GB LPDDR4x RAM ; 128 GB (eMMC 5.1) Depolamalı 6 GB LPDDR4x RAM, mikro SD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilir

One UI 3.1 ile Android 11

Çift SIM (nano + nano + microSD)

f/1.8 diyafram açıklığına sahip LED flaşlı 64 MP arka kamera; f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş açılı kamera; f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 MP derinlik ve 2 MP makro sensör

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 20 MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı, Dolby Atmos

Samsung Pay mini

Boyutlar: 159,3 x 74 x 9,3 mm; Ağırlık: 196g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

25W Hızlı Şarj destekli 6000mAh batarya

Kaynak, Samsung'un esnek bir ekrana sahip yeni nesil akıllı telefonların seri üretimine başladığının haberini verdi. Şirketin piyasaya süreceği cihazların adları birçok kişinin uzun zamandır takip ettiği, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olacaktır.

Saygın analist ve blog yazarı olan Jon Prosser, bu cihazların her birinin günlük üretim hacminin 50 ile 70 bin adet arasında değiştiğini bildirdi. Bu durum, önceki nesil akıllı telefonlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek bir değer olarak karşımıza çıkıyor.

Galaxy M32, 90Hz Ekran ve Büyük Bir Bataryaya Sahip Olacak!

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Galaxy M32, 90Hz Ekran ve Büyük Bir Bataryaya Sahip Olacak! - Son Dakika


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