Galaxy serisi için üretilecek özel işlemcinin tarihi belli oldu!

Samsung, bu sene çıkardığı Galaxy S22 serisinde uygulamaları yavaşlattığına dair bir sorun yaşamıştı. Bu sorunun ardından Samsung, sadece Galaxy serisinde yer alacak özel bir işlemci üreteceğini açıklamıştı. Bugün akıllı telefonlara ilgili sızıntı haberi yapan bir Twitter kullanıcısı, yeni üretilecek işlemcilerin çıkış tarihiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Peki, Samsung'un yalnızca Galaxy serisi için üreteceği özel işlemcili akıllı telefonlar ne zaman çıkacak? Habere hep birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy serisi için üretilecek özel işlemci, 2025 yılında karşımıza çıkacak!

İddiaların ardından Galaxy serisi için benzersiz bir işlemci üreteceğini doğrulayan Samsung, çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi vermemişti. Bugün bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre özel işlemci, Samsung Galaxy S25 serisinde yer alacak. Yani özel işlemciler, 2025 yılında karşımıza çıkacak.

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Samsung Mobil Başkanı ve CEO'su TM Roh, konuyla ilgili ilk yaptığı açıklamada üretilecek işlemcinin Galaxy serisi için benzersiz olacağını belirtmişti. Roh, aynı zamanda ek olarak GOS sorununu da benzersiz bir işlemciyle çözeceğini açıklamıştı.

Galaxy serisi için üretilecek yeni işlemci hakkında daha fazla detay şimdilik bulunmuyor. Fakat bazı teknoloji analistleri Samsung'un sadece Galaxy serisi için üretilecek bir işlemcinin, Apple ile olan rekabet dengelerini değiştireceğini tahmin ediyor. Fakat aynı zamanda pazara sürülmesinin uzun zaman alacağından dolayı da önümüzdeki yıllarda neler değişeceği belirsiz durumda.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un özel işlemci üretmesi Apple ile olan rekabetinde etkili olacak mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.