Son Dakika Haberleri: Galeriden Çaldıkları Otomobille Yakalandılar

Galeriden Çaldıkları Otomobille Yakalandılar

26 dakika önce

Konya'da girdikleri oto galeriden çaldıkları otomobil ile kaçarken, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Konya'da girdikleri oto galeriden çaldıkları otomobil ile kaçarken, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, merkez Karatay ilçesinde bir oto galerinin penceresinden giren şüpheliler, içeriden anahtarını aldıkları otoparktaki araçlardan biri ile bir süre gezdikten sonra boş araziye bıraktı.

Ardından tekrar oto galeriye giden iki şüpheli, plakasını söktükleri başka bir araçla Ankara'ya gitti. Burada, çaldıkları bir plakayı otomobile takarak Konya'ya dönen şüpheliler, Cihanbeyli ilçesinde polis tarafından durdurulmak istendi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, bir süre yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerden Ekrem Satılmış'ın (28), otomobili çaldıkları itirafında bulunduğu, diğer şüpheli Salih Ekici'nin (21) ise olay günü Satılmış'ın kendisini evden aldığını, ancak araçları çalmadıklarını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan Satılmış, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek, Allah çektirmesin. Cezaevi bizim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:55 Kaynak: AA

Karatay, Ankara, Konya, Güncel
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