Gambiya Adalet Bakanı BM'de görev almak için istifa etti - Son Dakika

Gambiya Adalet Bakanı Abubacarr Tambadou, Birleşmiş Milletler'de (BM) görev almak için istifa etti.

Gambiya hükümetinden yapılan açıklamada, eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in döneminde yapılan insan hakları ihlalleri için soruşturma başlatan ve aynı zamanda Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulmasına öncülük eden Bakan Tambadou'nun görevinden istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tambadou'nun BM'deki henüz açıklanmayan yeni görevi için 30 Haziran'dan itibaren Gambiya'daki bakanlık ve başsavcılık görevinden ayrılacağı ifade edildi.

2017'de Adalet Bakanı olarak atanan Tambadou, eski Cumhurbaşkanı Jammeh dönemindeki insan hakları ihlallerini araştırmak için Gambiya'nın Hakikati, Uzlaşma ve Tazminat Komisyonunun kurulmasında önemli rol oynadı.

Tambadou ayrıca Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açılmasına öncülük etmişti.