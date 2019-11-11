Son Dakika Haberleri: Gambiya, Arakan için UCM'ye başvurdu
Son Dakika Güncel Gambiya, Arakan için UCM'ye başvurdu

Gambiya, Arakan için UCM'ye başvurdu

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

Gambiya, Arakan için UCM'ye başvurdu, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

Gambiya Adalet Bakanı Abubekir Marie Tambadou, yaptığı açıklamada, Myanmar'da yaşanan soykırım karşısında bir şey yapılmamasının utanç verici olduğunu söyledi.

Tambadou, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduklarını belirterek "Etrafımızda gerçekleşen korkunç vahşete karşı Myanmar'a ve uluslararası toplumun geri kalanına açık bir mesaj gönderiyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletlerin en yüksek mahkemesi olan UCM'ye yapılan başvuruda, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması ve vahşetin derhal durdurulması talep edildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gambiya, Afrika, Arakan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Recep İvedik 6 ile rekora koşan Şahan Gökbakar, yeni filminin konusunu açıkladı
İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:18:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gambiya, Arakan için UCM'ye başvurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]