Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde 3 sanık hakim karşısında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde 3 sanık hakim karşısında - Son Dakika

Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde 3 sanık hakim karşısında

6 saat önce

KIRŞEHİR'de, katıldığı sünnet düğününde halay çektiği sırada başına kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Gamze Boynuince'nin (21) ölümüyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde 3 sanık hakim karşısında, System.String[]

KIRŞEHİR'de, katıldığı sünnet düğününde halay çektiği sırada başına kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Gamze Boynuince'nin (21) ölümüyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Olay, 15 Ağustos'ta merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde meydana geldi. Yaz tatili için Belçika'dan Kırşehir'e gelen Gamze Boynuince, babası Rahmi, annesi Ülfet Boynuince ile birlikte köy muhtarı Bayram Zengin'in oğlu için düzenlenen sünnet düğününe katıldı. Düğün sırasında bazı kişiler havaya ateş açtı. Bu sırada, halay çeken Gamze Boynuince'nin başına kurşun isabet etti. Yere yığılan Boynuince, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan köyün muhtarı Bayram Zengin ve Taner Zengin tutuklanırken, Murat Zengin ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Bayram Zengin ve Taner Zengin ile tutuksuz sanık Murat Zengin, hayatını kaybeden Gamze Boynuince'nin babası Rahmi ile annesi Ülfet Boynuince hazır bulundu.  Duruşmada sözleri sorulan tutuklu sanık Bayram Zengin, "Sünnet düğünümüze gelen misafirleri silah atarak karşılamıyordum. Bu yöndeki iddiaları kabul etmiyorum. Gamze'nin vurulma anını hatırlamıyorum. Çevredekilerin bağırmasıyla olayın yaşandığı yere geldim. Silahla vuruldu deyince kendimi kaybettim, oturdum ağladım. Olaydan 15 dakika sonra jandarma ekipleri geldi. Onlara ifade verdim" dedi.

Diğer tutuklu sanık Taner Zengin ise "Gamze'nin vurulma anını görmedim. Zaten köyümüzde silah atmak yasak . Çevre köylerden gelenler  silah sıkıyordu. Kendilerini tanımıyorum. Düğünde çekilen görüntüleri silmedim. Hepsi yalandan ibarettir" diye konuştu.

Tutuksuz olarak yargılanan Murat Zengin de "Saat 16.00-17.00 sıralarında 2 sefer ateş ettim ama olayın olduğu sıralarda halay çekerken ateş açmadım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Hayatını kaybeden Gamze Boynuince'nin annesi Ülfet Boynuince ise yaz tatili için Belçika'dan memleketlerine geldiklerini belirterek, "Yakınımızın düğününde bulunuyorduk. Kızım halay çekiyordu. Birden silah sesi duyunca kızımı yerde kanlar içinde buldum. Sonrasında eşim gelerek kızımı hastaneye götürdü. Suçu kim işlediyse şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanık Taner Zengin'i tahliye ederek, duruşmayı 4 Şubat'a erteledi.


Bayram Zengin, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:07 Kaynak: DHA
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