Gamze Taşcıer'in Enflasyon Tepkisi

03.02.2026 16:25
CHP'li Taşcıer, Bakan Şimşek'in enflasyon açıklamalarına sert eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamasına "Bu sefer de 'olumsuz hava şartları' etkilemiş enflasyonu. Duy da inanma! Çünkü kış bir tek Türkiye'de yaşanıyor. Gıda fiyatları bu sebeple yükseldiği için enflasyon da beklentilerin üzerinde gelmiş. Silivri'de yer kalmış olsa, 'Tabiat Ana'yı da yakalayıp, 'bozgunculuktan' içeri atacaklar" diye tepki gösterdi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Taşcıer, şunları kaydetti:

"Türkiye'de '50 ayın en düşük enflasyonu' diye övündükleri şey, Avrupa'daki 45 ülke arasında açık ara en yüksek enflasyon oranı. Enflasyonumuz Euro bölgesinin tam 28 katı. Olsun, varsın. 50 ayın en düşüğü olduğuna göre bir anlamı olabilir mi? Aksini düşünmek bile bir suç!"

Dört yıldır milletin emdiği sütü burnundan getirenler, başladıkları noktaya dönmekle övünüyorlar! Bunun için de tebrik bekliyorlar. 50 aydır millet inim inim inliyor. Para pul oldu. Barınma lüks oldu. Karın doyurmak hayal oldu ama Bakan hala 'dönemsel etkiler' ve 'ana eğilim' gibi muğlak ifadelerin arkasına sığınarak, krizin siyasi sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor.

Bu sefer de 'olumsuz hava şartları' etkilemiş enflasyonu. Duy da inanma! Çünkü kış bir tek Türkiye'de yaşanıyor. Gıda fiyatları bu sebeple yükseldiği için enflasyon da beklentilerin üzerinde gelmiş. Silivri'de yer kalmış olsa, Tabiat Ana'yı da yakalayıp, 'bozgunculuktan' içeri atacaklar.

Enflasyon bir doğa olayı değildir. Tercihlerin, kararların ve sınıfsal yönelimin sonucudur. Bu tercihler Tabiat Ana'nın değil, Bakanın da içinde yer aldığı AKP iktidarınındır! Doğa burada günah keçisidir. Mağdur ise milyonlarca ücretli, emekli ve emekçidir. Ücretler baskılanırken, alım gücü erirken, enflasyonla mücadele emekçiye fatura edilmektedir. Sayın Bakan, bugün sizin 'ana eğilimin sınırlı etkisi' dediğiniz şey, kalıcı bir hayat pahalılığıdır. Enflasyon düşüyormuş gibi anlatılırken, yoksulluk büyümektedir. Halkın yaşadığı budur! Enflasyon ne zaman yüksek gelse Tek Adam Rejimi'nden başka herkesi suçlayanları kaçtığı yere kadar kovalayacağız."

Kaynak: ANKA

