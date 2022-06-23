Gana'da bir haftada 18 kişide maymun çiçeği vakasına rastlandı - Son Dakika
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Gana'da bir haftada 18 kişide maymun çiçeği vakasına rastlandı

23.06.2022 17:55
Gana'da bir haftada 18 kişide maymun çiçeği vakasına rastlandı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da bir haftada 18 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da bir haftada 18 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, virüsün Ashanti, Eastern, Bono ve Akra vilayetlerine yayıldığını belirtti.

Kuma-Aboagye, ülkede bir haftada maymun çiçeği virüsüyle ilgili 72 şüpheli vakaya rastlandığını belirterek, yapılan testler sonucunda 18'inin pozitif çıktığını söyledi.

Ülkede virüsten kaynaklanan herhangi bir can kaybının kaydedilmediğini duyuran Kuma-Aboagye, virüse yakalanan kişilerin 9 aylık ile 41 yaş aralığında olduğunu ifade etti.

Kuma-Aboagye, maymun çiçeği virüsün endemik olduğuna ve ülkenin virüse karşı aşı arayacak seviyeye ulaşmadığına işaret ederek "Zaten aşılar sınırlı sayıda tedarik ediliyor ve bizim vaka sayısına bakılırsa aşı aramaya gerek yok." dedi.

Kuma-Aboagye, halka salgına karşı daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Ashanti, Bono, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana'da bir haftada 18 kişide maymun çiçeği vakasına rastlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gana'da bir haftada 18 kişide maymun çiçeği vakasına rastlandı - Son Dakika
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