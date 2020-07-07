Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı - Son Dakika

Gana'da başkent Akra, Ashanti , Western ve Central en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 310 binden fazla Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 20 bin 85'e yükseldi.

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