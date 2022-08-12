Gana'daki Marburg humması salgını sona erdi

Gana'da Marburg hummasına yakalanan son kişinin iyileşmesinin ardından ülkede aktif virüs vakası kalmadığı bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün yönergelerinin takip edildiği ve bu nedenle ülkedeki Marburg humması salgının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede 4 Temmuz'da ilk Marburg humması vakasının doğruladığı ifade edilerek, o zamandan beri 3 kişide virüsün tespit edildiği, 2 kişinin de virüsten hayatını kaybettiği kaydedildi.

Virüs nedeniyle 4 bölgede 198 kişinin karantinaya alındığı ve bunlardan 118'inin 21 günlük karantina sürecini tamamlayarak taburcu edildiği aktarılan açıklamada, "Kalanları halen takip ediliyor ve hiçbirinde semptom rastlanmadı." ifadesine yer verildi.

Gana'nın Ashanti bölgesinde temmuz başında hayatını kaybeden 2 kişide Marburg humması tespit edilmişti. Salgının doğrulanması için Senegal'deki bir laboratuvara örnek gönderilmiş, sonuç pozitif çıkmıştı.

DSÖ kriterlerine göre, salgının bittiğinin ilan edilebilmesi için bölgede 42 gün boyunca yeni bir vakaya rastlanmaması gerekiyor.

Ölüm oranı yüzde 90'a çıkabiliyor

Ebolanın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg humması salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında vaka kayda geçmemişti.