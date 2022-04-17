Ganalı Müslümanlar teravih namazını Gana Milli Camisi'nde eda ediyor - Son Dakika

Ganalı Müslümanlar, teravih namazında Osmanlı mimarisiyle dikkati çeken ve ülkenin en büyüğü olan Gana Milli Camisi ve Külliyesi'nde bir araya geliyor.

Gana Derneği (GANADER), Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Abdullah Tivnikli İstanbul Araştırma ve Eğitim (İSAR) Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle başkent Akra'da geçen yıl ibadete açılan cami, klasik Osmanlı cami mimari tarzı olan Sultanahmet ve Selimiye camileri örnek alınarak yapıldı.

Ramazanda Müslümanlar, teravih namazını şehir merkezindeki bu camide eda ediyor.

Cami İmamı Deniz Ali Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin açılışından itibaren ilk ramazanın idrak edildiğini, bu nedenle çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Güven, dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da ramazanın bereketini ve neşesini Müslüman kardeşleriyle paylaştıklarını ifade etti.

Camide her gün teravih namazı ve iftar gibi çeşitli ramazan etkinlikleri yapıldığını anlatan Güven, "Ramazan-ı Şerif'in neşesini ve sevincini paylaşmaktayız. Bizim için en büyük misafirlerden biri olan Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde ağırlayıp bizlerden hoşluk ve razı şekilde uğurlamayı Mevla'dan niyaz ediyoruz." dedi.

Güven, 15 bin kişinin aynı anda ibadet ettiği caminin Batı Afrika'nın en büyük camisi olduğuna dikkati çekerek "Buraya gelen Müslümanlar bunu mutlaka söylüyorlar; biz bu kapıdan içeriğe girdiğimizde sanki mescidi nebeviye giriyoruz, peygamber mescidine gelmiş gibi hissediyoruz, aynı zamanda Müslümanların ve İslam'ın gücünü hissediyoruz." diye konuştu.