Son Dakika Haberleri: Gap İlleri Örnek İmar Uygulamaları Projesi

Gap İlleri Örnek İmar Uygulamaları Projesi

51 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, "GAP İlleri Örnek İmar Uygulamaları Projesi" kapsamında tapu dağıtım ve kapanış töreni düzenlendi.

Gap İlleri Örnek İmar Uygulamaları Projesi, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, "GAP İlleri Örnek İmar Uygulamaları Projesi" kapsamında tapu dağıtım ve kapanış töreni düzenlendi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Gölbaşı'nın idarelerinin vizyonunu yansıtan bir ilçe olduğunu belirtti.

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Karahocagil, "Biz topyekün kalkınmaya inanan bir kurumuz. Elimizden geldiğince her alana girmeye çalışıyoruz. Birçok alt yapı ve sosyal çalışmalarımız var. Bunun yanında Gölbaşı'nın kırsal kalkınması açısından çok çalışma yaptık. Gölbaşı insanının düzgünlüğü ve bakış açısı bizi şaşırttı. Bu açıdan Gölbaşılılara da çok teşekkür ediyorum. Bu vizyonun Gölbaşı'nda devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ise Gölbaşı, Mimar Sinan ve Yenikent mahalleleri ile Akçakaya ve Yarbaşı köyleri sınırları içerisinde 1 milyon 120 bin metrekare alanda imar uygulaması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada 331 kadastro parseli üzerinde uygulama yapılmıştır. Toplamda 447 parsel oluşmuştur. Bunların 439'u konut, diğerleri okul, cami, resmi kurum, sosyal ve kültürel tesis ve kreş alanıdır." dedi.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları dağıtıldı.

Törene, Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:52 Kaynak: AA

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel
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