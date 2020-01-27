Garaja park edilen araç alev aldı - Son Dakika

Eskişehir'de, garajda park halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yoğun dumanın sardığı apartman sakinlerinin bazıları geceyi yakınlarının yanında geçirirken, 7 kişi ise İl Sağlık Müdürlüğü Konuk Evi'nde misafir edildi.



Olay, Gültepe Mahallesi Darlı Sokakta yaşandı. Alınan bilgilere göre; Akşam saat 22.45 sıralarında, evine dönen bir şahıs aracını apartman garajına park etti. Ardından araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Garajdan çıkan yoğun dumanları gören sokak sakinleri, Eskişehir İtfaiyesi ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre bölgeye gelen ekipler, yangının garajdaki diğer araçlara ve çevreye sirayet etmemesi için geniş güvenlik önlemi aldı. Erken müdahaleyle yangın büyümeden söndürüldü.



Yangın nedeniyle çıkan yoğun dumandan apartman sakinleri etkilendi. Garajdan yükselen yoğun duman sebebi ile bazı apartman sakinleri geceyi yakınlarının yanında geçirirken, 7 kişi ise İl Sağlık Müdürlüğü Konuk Evi'nde misafir edildi.



Öte yandan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, İl Ambulans Servisi Başhekimi Veli Görkem Pala, Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal da olay yerine giderek çalışmaları yakından takip etti. - ESKİŞEHİR