Ekonomi

Garanti BBVA'dan Yatırım Eğitimi

26.01.2026 12:25
Garanti BBVA, yatırım dünyasını anlamak için 'Yatırım Konuşuyoruz' serisini başlattı.

Garanti BBVA, yatırım dünyasını daha anlaşılır ve sade hale getirme hedefiyle "Yatırım Konuşuyoruz" serisini hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yatırım dünyasına yeni adım atanlardan mevcut bilgisini derinleştirmek isteyenlere kadar farklı deneyim seviyelerine sahip kitlelere hitap eden seri, müşterilerin yatırım dünyasını daha iyi anlamalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Bireylere yatırım araçlarını anlatmanın yanı sıra bilgiyle güçlenmelerini ve karar süreçlerini bilinçli şekilde değerlendirebilmelerini amaçlayan serinin başlangıç aşamasında, yatırımın temel taşlarını ele alan 6 bölüm, Garanti BBVA YouTube kanalında izleyiciyle buluştu.

Yatırım dünyasına girişten risk algısına, piyasa dalgalanmalarından temel ekonomik kavramlara kadar uzanan bir çerçeve sunan seride "Yatırım Nedir? Nasıl Finansal Özgür Olunur?", "Önce kendini tanı: Hangi yatırımcı profilisin?", "Yatırımda soğukkanlı kalmanın yolları neler?", "Piyasa dinamikleri ve yatırımcı tercihleri: Faiz, enflasyon ve risk", "Şirketlere ortak oluyoruz: Hisse senedi nedir? Nasıl çalışır?" ve "Portföy nasıl oluşturulur? Tüm yumurtaları aynı sepete koyma" başlıklı içerikler yer alıyor.

Ana içeriklere ek olarak hazırlanan kamera arkası görüntüleri ve "Haftanın Terimi" bölümleriyle de yatırım dünyasında sıkça karşılaşılan kavramlar ele alınıyor.

Seri, ilerleyen dönemde hisse senetlerinden fonlara, borsanın işleyişinden vergilendirmeye, yerli ve küresel piyasalara ilişkin temel kavramlardan farklı yatırım araçlarına uzanan içeriklerle genişlemeye devam edecek.

- "Bulundukları noktadan itibaren desteklemeyi önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, yatırım yolculuğunun herkes için aynı yerden başlamadığını belirtti.

Bazı yatırımcıların piyasalara ilk kez adım atarken bazılarının karar vermekte zorlandığına değinen Kezik, bazılarınınsa yeterli bilgiye dayanmadan hareket ettiğini aktardı.

Kezik, müşterilerinin bu farklılıklarını görmeyi ve onları tek bir kalıba sokmadan, bulundukları noktadan itibaren desteklemeyi önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yatırım Konuşuyoruz video serisini de radikal müşteri perspektifimizin bir yansıması olarak hayata geçirdik. Amacımız yalnızca yatırım araçlarını anlatmak değil, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayan, sorularına sade ve şeffaf yanıtlar sunan, ilerlemek istedikleri her aşamada yanlarında duran bir deneyim yaratmak. Çünkü gerçek değer, müşterinin karar alma süreçlerini bilgiyle desteklemekten geçiyor."

Kezik, yatırım sürecini karmaşık bir alan olmaktan çıkarıp, müşterilerin kendi hedefleri doğrultusunda bilinçli adımlar atabildiği, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yolculuğa dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Serinin, müşterilerinin ilerleme isteğinde yol arkadaşı olma vizyonlarının önemli bir parçası olduğunu belirten Kezik, "Önümüzdeki dönemde de farklı platformlar ve vesilelerle yatırım konuşmaya, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren yeni içerik ve projelerle bu yolculuğu zenginleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi

