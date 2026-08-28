Garanti BBVA Partners, Global Finance’in Seçtiği En İyi Finansal İnovasyon Laboratuvarları Arasında - Son Dakika
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Garanti BBVA Partners, Global Finance’in Seçtiği En İyi Finansal İnovasyon Laboratuvarları Arasında

Garanti BBVA Partners, Global Finance’in Seçtiği En İyi Finansal İnovasyon Laboratuvarları Arasında
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Garanti BBVA’nın teknoloji girişimlerinin büyümesini desteklemek, girişimlerle banka arasında iş birliği fırsatları yaratmak ve yenilikçi çözümlerin iş dünyasında karşılık bulmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Garanti BBVA Partners, Global Finance’in Best Financial Innovation Labs 2026 değerlendirmesinde ödül alan inovasyon laboratuvarları arasında yer aldı.

Global Finance tarafından finansal hizmetlerin geleceğine yön veren inovasyon yapılarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen World’s Best Financial Innovation Labs 2026 kapsamında Garanti BBVA Partners, “Financial Services Company (Working With External Startups and Scale-ups)” kategorisinde dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının inovasyon laboratuvarlarıyla birlikte seçilen yapılar arasında gösterildi.

Garanti BBVA Partners, teknoloji girişimlerini Garanti BBVA’nın bilgi birikimi, bankacılık deneyimi, altyapısı ve geniş ekosistemiyle buluşturan bir program olarak faaliyet gösteriyor. Program, girişimlerin yalnızca büyümelerine değil, geliştirdikleri teknolojilerin gerçek iş ihtiyaçlarıyla buluşmasına ve banka ile potansiyel iş birliklerinin geliştirilmesine de zemin hazırlıyor. Girişimlere mentorluk, eğitim, iş birliği olanakları, iletişim desteği ve ekosistem bağlantıları sunuluyor.

Garanti BBVA Partners, Global Finance’in Seçtiği En İyi Finansal İnovasyon Laboratuvarları Arasında

“Türkiye’den çıkan girişimcilik potansiyelinin uluslararası ölçekte görünürlük kazanmasından gurur duyuyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Garanti BBVA Partners’ın Global Finance tarafından dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının inovasyon laboratuvarlarıyla birlikte değerlendirilerek bu seçkin listede yer almasından gurur duyuyoruz. Bu başarı, girişimcilik ekosistemine uzun vadeli yaklaşımımızın ve teknoloji girişimleriyle birlikte değer üretme modelimizin uluslararası ölçekte karşılık bulması açısından bizim için çok kıymetli.

Partners Tech Programı’nı yalnızca bir hızlandırma programı olarak değil, girişimcilerin yenilikçi fikir ve teknolojileriyle Garanti BBVA’nın bilgi birikimini, deneyimini ve ekosistemini buluşturan bir yapı olarak görüyoruz. Girişimcilerin ihtiyaçlarının finansmanla sınırlı olmadığının farkındalığıyla; mentorluk, eğitim, iş birliği fırsatları ve güçlü ekosistem bağlantılarımızla gelişim yolculuklarına eşlik ediyoruz. Garanti BBVA Partners’ın dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının inovasyon yapılarıyla birlikte bu listede yer almasını, girişimcilik ekosistemine uzun vadeli yaklaşımımızın uluslararası ölçekte değerli bir takdiri olarak görüyoruz.

Partners Tech Programı’nın 10. dönemi başladı

Garanti BBVA Partners Tech Programı’nın 10. döneminde Eriklabs, Text2Test, Rudiq, Freya ve Fraud.com yer alıyor. Altı ay boyunca programın parçası olacak girişimler; ihtiyaçlarına özel mentorluk, Garanti BBVA ve iştirakleriyle iş birliği olanakları, reklam ve PR destekleri, eğitim ve seminerler, ofis alanı ile avantajlı bankacılık ürün ve hizmetlerinden yararlanacak.

Garanti BBVA, 2015 yılından bu yana yürüttüğü girişim hızlandırma programıyla teknoloji tabanlı girişimlerin büyüme yolculuklarını destekliyor. Program kapsamında bugüne kadar 65 teknoloji girişimi desteklendi.

10. döneme seçilen girişimler farklı teknoloji alanlarında çözümler geliştiriyor. Eriklabs ve Text2Test yapay zekâ destekli yazılım test süreçlerine odaklanırken, Rudiq gerçek dünya varlıklarının blokzincir teknolojisiyle dijitalleştirilmesine yönelik çözümler sunuyor. Freya kurumsal şirketler için yapay zekâ destekli sesli asistanlar geliştirirken, Fraud.com bankalar ve finansal kuruluşlara yönelik kimlik doğrulama, işlem izleme ve dolandırıcılık önleme çözümleri sunuyor.

Garanti Bankası, Banka, Son Dakika

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