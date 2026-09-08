Garanti BBVA’dan Dijital Taşıt Kredisi Müşterilerine Servis Plan ile Satış Sonrası Ayrıcalıklar - Son Dakika
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Garanti BBVA’dan Dijital Taşıt Kredisi Müşterilerine Servis Plan ile Satış Sonrası Ayrıcalıklar

Garanti BBVA’dan Dijital Taşıt Kredisi Müşterilerine Servis Plan ile Satış Sonrası Ayrıcalıklar
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Garanti BBVA, Servis Plan ile hayata geçirdiği iş birliğiyle dijital taşıt kredisi deneyimini satış sonrası hizmetlerle tamamlıyor. Anlaşmalı bayilerden ikinci el veya elektrikli araç satın alan ve kredisini Garanti BBVA’nın dijital kanalları üzerinden kullanan müşteriler, Servis Plan’ın özel paketinden 1 yıllık yararlanma hakkı kazanıyor. İş birliği, şubeye gitmeden finansmana erişimi araç sahipliği sürecindeki ihtiyaçlarla buluşturarak müşterilere uçtan uca bir deneyim sunuyor.

Garanti BBVA, otomotiv sektörüne yönelik dijital finansman çözümlerini yeni iş birlikleriyle geliştirmeye devam ediyor. Servis Plan ile hayata geçirilen iş birliği Garanti BBVA’nın dijital taşıt kredisi çözümleriyle Servis Plan’ın satış sonrası hizmet ekosistemini bir araya getiriyor. Müşteriler, ikinci el veya elektrikli araç alımında ihtiyaç duydukları finansmana Garanti BBVA’nın dijital kanalları üzerinden, şubeye gitmeden hızlı ve kolay biçimde erişirken kredi kullanımının ardından kendilerine tanımlanan Servis Plan paketiyle araç sahibi olduktan sonraki dönemde de ayrıcalıklardan yararlanabiliyor.

25 yılı aşkın otomotiv, operasyonel filo kiralama ve filo yönetimi deneyimini bireysel araç sahiplerinin hizmetine sunan Servis Plan, bakım, onarım, yıkama, lastik, akü ve acil yol yardımı başta olmak üzere araçla ilgili tüm çözümleri tek muhatap ve tek uygulama üzerinden sunuyor. İş birliği sayesinde finansmanla başlayan araç satın alma süreci, satış sonrası ihtiyaçları da kapsayan bütünsel bir deneyime dönüşüyor.

Bayilerin sunduğu deneyimi de güçlendiriyor

İş birliği, bayilerin müşterilerine dijital finansman erişimi ile satış sonrası hizmet avantajlarını birlikte sunabilmesine imkân tanıyor. Böylece bayiler, müşterilerin araç satın alma sürecini kolaylaştırırken araç sahipliği döneminde ihtiyaç duyabilecekleri hizmetlere erişimi de destekleyen daha kapsamlı bir deneyim sunabiliyor.

Koray Öztopçu: “Dijital finansman deneyimini satış sonrası hizmetlerle tamamlıyoruz”

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, iş birliğinin yarattığı faydayı şu sözlerle değerlendirdi:

“Dijitalleşmeyle birlikte müşteriler artık finansman ihtiyaçlarına bulundukları yerden hızlı ve kolay biçimde erişmek, araç satın alma sürecini de mümkün olduğunca kesintisiz yönetmek istiyor. Garanti BBVA olarak dijital taşıt kredisi çözümlerimizle müşterilerimizin ikinci el veya elektrikli araç satın alırken ihtiyaç duydukları finansmana şubeye gitmeden erişmelerini sağlıyoruz. Servis Plan iş birliğiyle bu deneyimi satış sonrası hizmetlerle tamamlıyor; müşterilerimize araç sahibi olduktan sonra da değer sunuyoruz. Aynı zamanda bayilerin de müşterilerine daha kapsamlı bir deneyim sunmalarına katkıda bulunuyoruz. Tüketici finansmanı alanındaki dijital ürünlerimizi ve sektöre özel iş birliklerimizi müşterimizin sesine kulak vererek geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

Garanti Bankası, Son Dakika

Son Dakika Garanti Bankası Garanti BBVA’dan Dijital Taşıt Kredisi Müşterilerine Servis Plan ile Satış Sonrası Ayrıcalıklar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Garanti BBVA’dan Dijital Taşıt Kredisi Müşterilerine Servis Plan ile Satış Sonrası Ayrıcalıklar - Son Dakika
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