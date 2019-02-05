Son Dakika Haberleri: Garanti'den Bonuslulara Özel Sevgililer Günü Kampanyası

Garanti'den Bonuslulara Özel Sevgililer Günü Kampanyası

2 saat önce

Bonus kredi kartı sahipleri, Sevgililer Günü kampanyası kapsamında yapacakları alışverişlerinden toplamda 50 TL bonus kazanabilecek.

Garanti'den Bonuslulara Özel Sevgililer Günü Kampanyası, System.String[]
Bonus kredi kartı sahipleri, Sevgililer Günü kampanyası kapsamında yapacakları alışverişlerinden toplamda 50 TL bonus kazanabilecek.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, Sevgililer Günü'ne özel kampanyalarıyla müşterilerine bonusu bol alışveriş imkanı sunuyor.

Bonus kredi kart sahipleri, 1- 28 Şubat'ta Bonus üye iş yerlerinden giyim, elektronik ve kozmetik sektörlerinde tek seferde yapacakları ilk 125 TL'lik alışverişlerinde 10 TL, üçüncüde 15 TL, beşinci alışverişte ise 25 TL olmak üzere, toplamda 50 TL bonus kazanabilecek.

Kart sahipleri, kampanyaya ilk harcamalarından önce "KAZAN" yazıp 3340'a SMS atarak veya BonusFlaş uygulamasından "Hemen Katıl" butonunu tıklayarak katılabiliyor. Kampanyaya Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Paracard, Bonus Business ve Easy kredi kartları dahil ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:11 Kaynak: AA

Sevgililer Günü, Ekonomi
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