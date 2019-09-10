Son Dakika Haberleri: Gary Medel: "Beşiktaş'tan ayrıldım; çünkü..."
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Gary Medel: "Beşiktaş'tan ayrıldım; çünkü..."

1 saat önce

Teknik direktör Sinisa Mihajlovic'den gelen telefonun kendisi için çok önemli olduğunu belirten Şilili orta saha, "İtalya'ya geri dönmek istiyordum. Sinisa Mihajlovic ile görüştükten sonra Bologna'ya gelme konusunda ikna oldum" diye konuştu.

Gary Medel:

Teknik direktör Sinisa Mihajlovic'den gelen telefonun kendisi için çok önemli olduğunu belirten Şilili orta saha, " İtalya'ya geri dönmek istiyordum. Sinisa Mihajlovic ile görüştükten sonra Bologna'ya gelme konusunda ikna oldum" diye konuştu.


Ailesiyle birlikte İtalya'yı çok sevdiklerini dile getiren Medel, "SPAL maçında oynamayı beklemiyordum. Sadece iki idman yapmıştım. Çok iyi bir takımımız var ve burada yardımcı olacağım genç oyuncular mevcut" ifadelerini kullandı.


Tecrübeli futbolcu, "Bu şehir çok güzel ve insanları mutlu etmek istiyoruz. Ligi olabildiğince üst sıralarda bitirmek hedefimiz. Avrupa kolay olmayabilir ama denemek zorundayız. Her şey için hazırlıklıyım" diyerek sözlerini noktaladı.

Bologna, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:05 
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