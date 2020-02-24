GAÜN'de Çat Kapı Sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAÜN'de Çat Kapı Sergisi - Son Dakika

GAÜN'de Çat Kapı Sergisi

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ile Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü işbirliğinde hazırlanan Çat Kapı Sergisi, GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ile Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü işbirliğinde hazırlanan Çat Kapı Sergisi, GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.


Serginin açılış töreninde konuşan GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda, serginin oluşum süreci hakkında bilgi vererek, "Sanatın en güzel yanı paylaşmaktır. Paylaşırken birlikte mutlu oluyoruz. Sanat yine aynı şekilde birimizle etkileşim halinde olmamızı sağlıyor" dedi.


Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nevin Yavuz Azeri ise Gaziantep Üniversitesi'nin gösterdiği samimiyet ve enerji karşısında bu serginin oluştuğunu ve bundan sonraki süreçte de Gaziantep Üniversitesi ile birlikte bu tür sanat etkinliklerinde birlikte olacaklarını belirtti.


Çat Kapı Karma Resim Sergisi 5 Mart 2020 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlere açık olacak. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Çat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
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