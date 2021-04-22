GAÜN ile GAHİB arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

GAÜN ile GAHİB arasında işbirliği protokolü imzalandı

22.04.2021 17:31
GAÜN ile GAHİB arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) arasında GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında açılan Halı Tasarımı Anasanat Dalı için altyapı geliştirme, burs, staj ve iş güvencesi konularında işbirliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) arasında GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında açılan Halı Tasarımı Anasanat Dalı için altyapı geliştirme, burs, staj ve iş güvencesi konularında işbirliği protokolü imzalandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan'ın imzaladığı protokole göre; GAHİB, Halı Tasarımı Anasanat Dalı'nın altındaki Halı Tasarımı Programı programın açılması ve öğrenci alımına karar verilmesinin ardından, Anasanat Dalı öğrencilerinin kullanımına uygun nitelik ve nicelikte kütüphane, uygulama atölyesi, tasarım atölyesi ve bilgisayar atölyesinin fiziki ve teknolojik gereksinimlerini karşılayacak. GAÜN, programın açılması ve sürdürülmesi için gerekli sayıda öğretim üyesi ve öğretim elemanı kadrosu tahsis edecek.

"Başlamak bitirmenin yarısı"

Protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, bu işbirliği protokolünün, üniversite- sanayi işbirliğinin somutlaşmış hali olduğuna vurgulayarak, "Başlamak bitirmenin yarısıdır. Biz başladık yarısı bitti bence. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan başta olmak üzere, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Recep Yumrutaş'a, Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Ayhan Özer'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu işbirliği şehrimizin ve ülkemizin hayrına olacaktır. En büyük sermaye; iki kurum arasındaki işbirliğidir. Buna da entelektüel sermaye diyoruz. Entelektüel beyin ile bir araya geldiğinde aşamayacağımız, üretemeyeceğimiz, tasarlayamayacağımız hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

"Tasarımcı gençler yetişecek"

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ise halı sektörünün Gaziantep'teki konumuna dikkat çekerek, yüzde 25'lik ihracatın ve istihdamın karşılandığı bir sektör olduğunu belirtti. Kaplan, "Bizim için çok önem arz eden, katma değerimizi artıracak, inovatif farklı ürünler yapabilecek tasarımcı gençlerin yetişmesiyle ilgili yapılan bu protokol sektörümüzün hem sürekliliğine katkısı olacak hem de katma değerli ürünler üretme konusunda bize destek verecek. Bu şekilde işbirlikleri sektörümüzü, şehrimizi ve ülkemizi kalkındıracak" dedi.

GAÜN Senato Odası'nda gerçekleşen protokol töreninde; GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş bulundu. - GAZİANTEP

GAÜN ile GAHİB arasında işbirliği protokolü imzalandı
GAÜN ile GAHİB arasında işbirliği protokolü imzalandı

Gaziantep Üniversitesi, Güneydoğu Anadolu, Ahmet Kaplan, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAÜN ile GAHİB arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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