GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Gaziantep'in bu coğrafyanın ana kenti, Gaziantep Üniversitesi'nin ise bu kentin ana üniversitesi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, "Basın benim için önemli, dördüncü kuvvet. Sizlerle barış içinde, suhuletle paylaşarak çalışmak istiyorum. Sizlerden özellikle istirham ediyorum, geçmişi konuşmayalım. Gündemimizi geçmiş oluşturmasın, geleceğe yönelik vizyoner olacağız" dedi.

"İki ana hedefim eğitim ve sağlık"

Rektör Prof. Dr. Özaydın konuşmasında, "İki ana hedefim var. Birincisi eğitim. Kaliteli, nitelikli, kariyerli, entelektüel kafa yapısı inşa ederek öğrenci yetiştirmek istiyorum. Çocuklarımız zekidir, çalışkandır ama bu çocukları biz yeterince yetiştiremiyoruz, kodlayamıyoruz. Çocuklarımız zekiler, bu çocukları kodlayalım. Yani ana vasfımız önce eğitim. Ülkemizin en önemli sermayesi, beşeri sermayedir. Yenilikçi olacağız. Ekonominin beşeri kaynağını yetiştiren bir üniversite olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Doktora tezinin küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi adına Gaziantep örneği üzerine olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, "Tez hocam Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş, 'Gaziantep dediğin zaman sanayi akla gelir, sanayi dediğinizde küçük ve orta boy işletmeler akla gelir' demişti. Nevzat hocam, küçük ve orta boy işletmeleri çalışmamı istemişti. Bana, 'biz bunları desteklediğimizde işsizlik azalır, istihdam, üretim, ihracat artar, Gaziantep öne çıkar' dedi. Ben onlarla da bir araya gelip Gaziantep sanayisini küresel bir şehir olarak Gaziantep ekonomisini dünya ekonomisine, Türkiye'ye katkısını birlikte tartışarak yol yürümek istiyorum, hedefim bu. Ameller niyetlere göre olur, niyetim bu. İkinci hedefim malum pandemi yaşıyoruz. Sağlık her şeyden önemli. Konu sağlık ise gerisi teferruattır. Sizin de her sorununuzu çözeriz. Herhangi bir sorununuz olursa 'Hocam bu konuda ne yapabiliriz?' diyebilirsiniz. Sizlere yol göstermeye hazırım" ifadelerine yer verdi.

"Dostluk paylaşmak demektir"

Gaziantep'i daha sağlıklı yaşanabilir bir kent nasıl yapabiliriz sorusuna cevap bulmaya çalıştığını belirten Rektör Prof. Dr. Özaydın, "Karamsar bir iktisatçı değilim. Şehirdeki herkesi aşağı yukarı tanıyorum. Arkam sağlam olsun istiyorum, arkadaş ve dost olmak istiyorum. Dostluk paylaşmak demektir. Sizinle her şeyimi paylaşırım. Bir gün rektörlüğü bırakacağım, rektörlüğü bir gün bırakacağımı bilerek rektörlük yapacağım. Hiç kimsenin şahsiyetiyle ve onuruyla oynamayacağım. Elimden ve dilimden emin olacağıma söz veriyorum. Haksızlıklarla mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.

İlk rektör yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat oldu

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın basın toplantısında, Prof. Dr. Ayşe Balat'ı sağlıktan sorumlu Rektör Yardımcılığı'na getirdiğini açıklayarak, "Sağlık çok önemli olduğu için öncelikle tıp alanındaki rektör yardımcımızı hemen atadık. İlk rektör yardımcımız Prof. Dr. Ayşe Balat oldu. Uzun yıllar Gaziantep Üniversitesi'nde görev yapmış, bu kentin yetiştirdiği kaliteli bir bilim insanı" diyerek, diğer rektör yardımcılarını ise önümdeki günlerde açıklayacağını söyledi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Kongre, Mavera, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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