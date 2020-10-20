GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde devir teslim - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, görevini Prof. Dr. Suat Zengin'den devraldı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Suat Zengin düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Alaşehirli'ye devretti.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, törende yaptığı konuşmada, GAÜN'ün güzide bir üniversite olduğunu belirtti.

Üniversite hastanesinde değerli hocalarla eğitim verildiğini belirten Balat, "Suat hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Salgın döneminde ve öncesinde ekibiyle birlikte hareket ederek çok güzel hizmetler verdi. Şimdi ise görevi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli devralıyor. Onun da geçmişteki idari tecrübeleriyle birlikte hastanemiz daha da ileriye taşınacaktır. Her iki arkadaşımı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Zengin de uzun yıllardır tanıdığı Alaşehirli'ye desteklerini eksik etmeyeceklerini aktardı.

Alaşehirli de üniversite hastanesini daha da ileri taşıyacaklarını dile getirdi.