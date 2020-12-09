Gayrimenkul sektörünün geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika

Gayrimenkul sektörünün geleceği masaya yatırıldı

09.12.2020 14:39
Gayrimenkul sektörünün geleceği masaya yatırıldı, System.String[]

Gayrimenkul sektörünün büyük buluşması 'RE360' buluşması bu yıl ilk kez online konferans olarak dijital ortamda Türk gayrimenkul sektörünü bir araya getirdi.

Gayrimenkul sektörünün büyük buluşması 'RE360' buluşması bu yıl ilk kez online konferans olarak dijital ortamda Türk gayrimenkul sektörünü bir araya getirdi.

RE360'ta kamudan özele, yatırımcıdan hizmet üretenine kadar tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan 18 şehirden bin 23 üst düzey yönetici katılım sağladı. Sektörün meselelerini ele alındığı RE360'ta dijital dönüşümün geleceği ve yeni döneme dair değerlendirmelerde bulunulan oturumlar gerçekleşti.

Konferans moderatörlüğünü Gazeteci & Yazar Dr. Fatoş Karahasan'ın üstlendiği RE360 Gayrimenkul Buluşması'nın ilk gününde, öğleden önce gerçekleşen oturumlarda "Covid-19 Sonrası Geleceğin Şehirleri ve İstanbul İçin Fırsatlar" ve "Pandemi Sonrasında Gayrimenkul Dünyasını Neler Bekliyor?" konuları ele alındı.

Aynı zamanda sosyal medya üzerinden yapılan anketle katılımcıların interaktif bir soru-cevap etkinliğine dahil olduğu konferansta, kazanan isimler de özel ödüllerin sahibi oldu. 360 derecelik bakış açısıyla hazırlanmış online konferans programının bugün ve yarın gerçekleşecek oturumlarla devam edecek.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, "Dördüncüsünü gerçekleştirme cesareti de gösterdiğimiz RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması'nda sizlere dolu dolu bir içerik hazırladık. Sinerji oluşturma gücümüzü arkamıza alarak ve daha da büyüterek hizmetlerimizi online platforma taşıdık. MIPIM'in bu yıl da stratejik partner olarak desteğini aldığımız RE360 Konferansı'nın dördüncü yılında da bir buluşma noktası olmasını diliyoruz. Konuşmacılarımız arasında Türkiye'den çok değerli uzmanlarımız, sektör profesyonelleri olacağı gibi uluslararası keynote konuşmacılarımız da katılımcılarımızla bir araya gelecek" dedi. Dünyadan ve Türkiye'den farklı bakış açılarını, trendleri, çözümleri ile görüş ve önerileri de ele alan 360 derecelik bir buluşma organize ettiklerine değinen Aközer, daha sonra RE360 Konferansı'nın içeriğini katılımcılarla paylaştı. - İSTANBUL

Gayrimenkul sektörünün geleceği masaya yatırıldı

Gayrimenkul, Konferans, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gayrimenkul sektörünün geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada
Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak         
14:46
Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti         
14:37
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çektiği Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruklar oluştu Bakan Koca'nın vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çektiği Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruklar oluştu         
14:02
Bodrum katındaki evde çıkan yangında 1 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti Bodrum katındaki evde çıkan yangında 1 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti         
13:52
Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir         
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir         
13:16
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir         
11:58
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 15:00:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gayrimenkul sektörünün geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei