Gazelhanlar Çekirdekten Yetişiyor

Yanık sesleriyle ünlü çok sayıda sanatçı yetiştiren, müzik alanındaki köklü birikimiyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ön başvurusu kabul edilen Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesince açılan "Kazancı Bedih Dersliği"nde yeni nesil gazelhanlar yetiştiriliyor.

YASİN DİKME - Yanık sesleriyle ünlü çok sayıda sanatçı yetiştiren, müzik alanındaki köklü birikimiyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ön başvurusu kabul edilen Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesince açılan "Kazancı Bedih Dersliği"nde yeni nesil gazelhanlar yetiştiriliyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde, Türkiye'nin en önemli gazelhanlarından Kazancı Bedih adına derslik açıldı. Başta Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesinden olmak üzere kentteki çeşitli okullardan gelen yaklaşık 20 öğrenci, derslikte müzik ustalarından ders alıyor. Öğrenciler, burada Şanlıurfa müziğinin geçmişini ve ustalarını öğreniyor, gazelhanlığın teorik ve pratik eğitimini alıyor.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 bin yıllık geçmişe sahip kentin müzik kültürü ve gelişimine büyük önem verdiklerini söyledi.



Belediye bünyesinde faaliyet gösteren konservatuvar müdürlüğünde çeşitli müzik eğitimlerinin verildiğini anımsatan Çiçek, "Kazancı Bedih" olarak tanınan ünlü gazelhan Bedih Yolluk'un 15. ölüm yıldönümü dolaysıyla bir süre önce derslik açtıklarını anımsattı.



Çiçek, geçmişten bu yana Şanlıurfa ile müziğin iç içe olduğunu dile getirerek İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Nuri Sesigüzel ve Kazancı Bedih gibi birçok Şanlıurfalının müziğe yatkınlıklarıyla bilindiğini aktardı. Şanlıurfa'nın 12 bin yıllık kesintisiz iskan gören nadir yerleşim yerlerinden olduğunu anlatan Çiçek, şöyle devam etti:



"O günden bu yana müziği, mutfağı, diğer kültür ve medeniyetleriyle burada bir hayat devam etmektedir. Biz de kurum olarak işe verdiğimiz önemin bir ifadesi olarak müzikle ilgili bütün çalışmaları, tarihi bir mekan olan Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde sürdürüyoruz. Burada enstrüman kurslarının yanında çeşitli müzik türleri ve yaş grupları için korolar oluşturduk. Gazel Urfa'nın önemli bir müzik değeridir. Pir olarak kabul ettiğimiz Kazancı Bedih adına kurduğumuz derslikte hem edebi hem teorik hem de uygulamalı olarak gazelhanlık eğitimi veriyoruz. Şu anda onun adına gazelhanlar yetiştirmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Pirimizi bir daha rahmetle anıyoruz. İnşallah onun yolundan gidecek gençlerimizi yetiştiririz."



Konservatuvar Şube Müdürü Ahmet Dağlar da kentin müzik geleneğinde usta-çırak ilişkisinin çok güçlü olduğuna dikkati çekerek açılan gazelhan dersliğinde de usta sanatçılar tarafından gençlere müzik eğitimi verildiğini söyledi.



"Bu geleneği devam ettireceğiz"



Tasavvuf ve gazelhan kursu eğitmeni Mehmet Ziya Demirbaş ise Şanlıurfa müziği denilince gazelin akla geldiğini belirterek gazelhan kursunda teknik ve makam anlamında eğitimler verdiklerini ifade etti.



Kazancı Bedih, Ahmet ve Halil Uzungöl, Tenekeci Mahmut ve Dede Osman gibi sanatçıları örnek aldıklarına işaret eden Demirbaş, "Kültürümüzü gençlerimizle birlikte devam ettirmeye alışıyoruz. Dilimizin döndüğü kadarıyla gençlerle bu geleneği devam ettireceğiz. Burada gazele yatkın olan yaklaşık 20 öğrencimiz var. Onlara gazelhanın tekniği, üslubu gibi konularda yol gösteriyoruz. İleriki dönemlerde öğrenci sayısını artıracağız. Amacımız hem gençlere iyi bir örnek teşkil etmek hem de kültürümüz yaşatmak." diye konuştu.



Gazelhan eğitimi alan öğrencilerden Mehmet Yusuf Nacat da okulda öğretmenlerinin sesinin gazele yatkın olduğunu fark etmesiyle bu kursa geldiğine dikkati çekerek "Arkadaşlarla burada nasıl iyi gazel okunurun eğitimini alıyoruz. Burada gazelin inişi, çıkışı, makamlarıyla ilgili dersler görüyoruz. Bunun yanında enstrümanların eğitimini de alıyoruz." dedi.



Öğrencilerden Furkan Yetim ise gelecekte iyi bir gazelhan olmak istediğini söyledi.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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