Son Dakika Haberleri: Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi
Son Dakika Güncel Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi

Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi

7 saat önce

FETÖ'nün medya yapılanması ilişkin davada gazeteci Ahmet Altan mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.

Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi, System.String[]

FETÖ'nün medya yapılanması ilişkin davada gazeteci Ahmet Altan mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan'ın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Cezaevi önüne gelen yakınları sevinç içinde Altan'ı karşıladı. Altan basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası yakınlarıyla çay içerek sohbet etti.

(İHA)

Silivri Cezaevi, Ahmet Altan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:50 Kaynak: İHA
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