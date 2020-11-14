Gazeteci Ahmet Kekeç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Gazeteci Ahmet Kekeç yaşamını yitirdi

İSTANBUL - Korona virüs tedavisi gören 59 yaşındaki gazeteci Ahmet Kekeç yaşamını yitirdi.

Korona virüs tedavisi gören gazeteci Ahmet Kekeç yaşamını yitirdi. Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası yoğun bakıma alınan 59 yaşındaki Ahmet Kekeç'in vefat haberini oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Gazeteci Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam" ifadelerini kullandı.