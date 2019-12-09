Son Dakika Haberleri: Gazeteci Aladağ ailesinin mutlu günü
Son Dakika Güncel Gazeteci Aladağ ailesinin mutlu günü - Son Dakika

Gazeteci Aladağ ailesinin mutlu günü

6 saat önce

Malatya'nın tanınmış gazetecilerinden Ali Aladağ'ın oğlu Uğur Hanbey Aladağ Nesrin Aladağ (Kaya) ile hayatını birleştirdi.

Gazeteci Aladağ ailesinin mutlu günü, System.String[]

Malatya'nın tanınmış gazetecilerinden Ali Aladağ'ın oğlu Uğur Hanbey Aladağ Nesrin Aladağ (Kaya) ile hayatını birleştirdi.


Nikah Sarayı'nda düzenlenen düğün ve nikah töreninde, nikahı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kıydı. Nikah şahitliklerini ise, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Anavatan Parti eski Milletvekillerinden Münir Doğan Ölmeztoprak, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Ömer Ekici, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Malatya il Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Akçadağ Muhtar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş,, iş insanı Makine Yüksek Mühendisi Osman Nuri Ölmeztoprak, kentte görev yapan basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.


Nikah töreninde, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, evlenen çiftlere hediyeler de takdim etti.


Nikahın kıyılmasının ardından davetlilere yemek ikramının yapıldığı düğün töreni, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MALATYA

Malatya, Aladağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç, biten evliliği hakkında ilk kez konuştu: İnat uğruna boşandık, keşke 5 çocuk yapsaydım
Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yaptı Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı! Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 21:15:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazeteci Aladağ ailesinin mutlu günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]