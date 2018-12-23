Son Dakika Haberleri: Gazeteci Güner'in Acı Günü

Gazeteci Güner'in Acı Günü

3 saat önce

Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçelerindeki Türkiye Gazetesi bürolarında 15 yıl çalışan Mehmet Güner'in babası Ahmet Güner(84) yaşlılığa nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.

Gazeteci Güner'in Acı Günü, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçelerindeki Türkiye Gazetesi bürolarında 15 yıl çalışan Mehmet Güner'in babası Ahmet Güner(84) yaşlılığa nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.

Çan ilçesinde Yunus Emre Camiinde öğle namazına müteakip İmam Hatip Erol Karakaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Maltepe köyü mezarlığında toprağa verildi.

Güner'in cenazesine Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Türkiye Gazetesi Çanakkale İl Temsilcisi Mehmet Uz, Türkiye Gazetesi Çan, Biga ve Yenice Bürosu çalışanlarının yanı sıra sevenleri katıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:46 Kaynak: İHA

Mehmet Güner, Biga, Çanakkale, Türkiye Gazetesi, Güncel
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