Gazeteci Hakkı Sağlam Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazeteci Hakkı Sağlam Saldırıya Uğradı

06.02.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam, televizyon programı sonrası saldırıya uğrayarak darbedildi.

ESKİŞEHİR'de yerel gazetenin yazı işleri müdürü olan Hakkı Sağlam, çıktığı bir televizyon programının ardından saldırıya uğradı. Darbedilen Sağlam'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından 3 bin saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam, 29 Ocak akşamı yerel televizyon programına katıldı. Programın ardından aracıyla eve dönmek için yola çıkan Sağlam'ı takip ettiği belirtilen 2 kişi motosikletle aracına çarptı. Kask taktığı öğrenilen 2 şüpheli, gazeteci Sağlam'a yumruk atıp darbetti, ardından da kaçtı. İhbar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

3 BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bu kapsamda olayın yaşandığı Ertuğrulgazi Mahallesi'nden itibaren toplam 37 kilometrelik güzergahta 132 sokak ve mobese kameraları incelemeye alındı. Ekiplerin yaklaşık 3 bin saatlik kamera incelemesinin ardından saldırıya ilişkin 7 şüpheli tespit edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hakkı Sağlam, Eskişehir, Güvenlik, Saldırı, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Hakkı Sağlam Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

17:46
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:23:27. #7.11#
SON DAKİKA: Gazeteci Hakkı Sağlam Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.