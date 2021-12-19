Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı - Son Dakika

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın çalışana tokat attığı görüntüler tepki topladı.

ÇALIŞANA TOKAT ATTI

Ortaya çıkan görüntülerde, Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya'nın ses bağlantısını kontrol eden ses teknikerine kızarak tokat attığı görülüyor. Sarıkaya, tokat attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi Şahin'le konuşuyor.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Muharrem Sarıkaya, bu olayın ardından herhangi bir açıklama yapmadı.