Son Dakika Haberleri: Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla...
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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla...

2 saat önce

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla..., System.String[]
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
Rasim Ozan Kütahyalı, 3. Sayfa
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