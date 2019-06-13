Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla...
2 saat önce
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı
hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. - İSTANBUL
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