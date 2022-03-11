Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi - Son Dakika
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Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi

11.03.2022 12:54

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan ve 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen tutuklu gazeteci Sedef Kabaş tahliye oldu. Kabaş hakkında 2 yıl 4 ay hapis cezası verilip, tahliyesine karar verildi.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve iki bakana karşı "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

BAKAN SOYLU'YA HAKARETTEN DE BERAAT ÇIKTI

Mahkeme, Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. Sedef Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçundan ise beraatına karar verildi.

KABAŞ'IN SAVUNMASI

Sedef Kabaş'ın yargılanmasına İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün başlandı. Kabaş, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada Kabaş'ın avukatları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu. Basın mensuplarını mahkeme salonunda yer olmadığı gerekçesiyle duruşmaya almayan hakim, gazetecilerin tepki göstermesi üzerine iki gazeteciyi salona aldı. Bu arada, duruşma salonunun olduğu bölüme bariyer çekildi. Sedef Kabaş'a destek olmak için gelenler, bariyerlerin ardında bekledi.

"MALUM ATASÖZÜNÜ KENDİMCE YUMUŞATARAK ÖRNEK VERDİM"

Mahkemede savunma yapan Sedef Kabaş, yurt dışında eğitim almış ve daha sonra ülkesine dönerek gazetecilik yapan bir kişi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem, edilmesini de onaylamam. İktidarı gerekirse en ağır şekilde eleştiririm. Takdir edersiniz ki bunlar ifade özgürlüğü kapsamındadır ve bir gazetecinin görevidir. Malum atasözünü kendimce yumuşatarak örnek verdim. Hakaret kastım olsa sözün orijinalini kullanırdım. Uğur Dündar da tereddütsüz müdahale ederdi. İzleyicilerden de bu yorumda ikaz, uyarı, eleştiri yapan olmadı. Hatta 6 gün boyunca RTÜK'ten de ses çıkmadı."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş tahliye edildi

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı. Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

KABAŞ 22 OCAK'TA TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınan Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

YORUMLAR (1)
  • suna genç: bu kadın aynı kişiye hakaret ederek zaten 11 ay ceza almış ve ertelenmişti. şimdi 2 sene verip yine nasıl erteleniyor. o zaman vatandaşın icra taahhüdü ihlal suçu olan 3 ay cezaları ertelemeyen devlet adaletli midir Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi - Son Dakika
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