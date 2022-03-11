Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi - Son Dakika

Gazeteci Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve iki bakana karşı "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

BAKAN SOYLU'YA HAKARETTEN DE BERAAT ÇIKTI

Mahkeme, Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. Sedef Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçundan ise beraatına karar verildi.

KABAŞ'IN SAVUNMASI

Sedef Kabaş'ın yargılanmasına İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün başlandı. Kabaş, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada Kabaş'ın avukatları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu. Basın mensuplarını mahkeme salonunda yer olmadığı gerekçesiyle duruşmaya almayan hakim, gazetecilerin tepki göstermesi üzerine iki gazeteciyi salona aldı. Bu arada, duruşma salonunun olduğu bölüme bariyer çekildi. Sedef Kabaş'a destek olmak için gelenler, bariyerlerin ardında bekledi.

"MALUM ATASÖZÜNÜ KENDİMCE YUMUŞATARAK ÖRNEK VERDİM"

Mahkemede savunma yapan Sedef Kabaş, yurt dışında eğitim almış ve daha sonra ülkesine dönerek gazetecilik yapan bir kişi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem, edilmesini de onaylamam. İktidarı gerekirse en ağır şekilde eleştiririm. Takdir edersiniz ki bunlar ifade özgürlüğü kapsamındadır ve bir gazetecinin görevidir. Malum atasözünü kendimce yumuşatarak örnek verdim. Hakaret kastım olsa sözün orijinalini kullanırdım. Uğur Dündar da tereddütsüz müdahale ederdi. İzleyicilerden de bu yorumda ikaz, uyarı, eleştiri yapan olmadı. Hatta 6 gün boyunca RTÜK'ten de ses çıkmadı."