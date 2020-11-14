Gazeteci yazar Ahmet Kekeç vefat etti - Son Dakika

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç vefat etti

14.11.2020 13:51
Gazeteci yazar Ahmet Kekeç vefat etti, System.String[]

Gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Usta yazarın oğlu Mehmet Hakan Kekeç, babasının vefatını sosyal medya hesabından, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam." ifadeleriyle duyurdu.

Daha önce 2 kez kanseri yenen ve son olarak akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören yazar, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınmıştı.

Öz geçmişi

Malatya'da 3 Ocak 1961 yılında dünyaya gelen Star Gazetesi yazarı Kekeç, doğduğu şehirde eğitim hayatına başladı ve sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ile Atatürk Lisesi'nden 1978'de mezun oldu.

Liseyi bitirdikten sonra ailesinin de yönlendirmesiyle üniversite hayatına Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde başlayan Kekeç, 17 yaşındayken Gırgır dergisinde mizah öyküleri yayımlamaya başladı.

Kekeç, kaleme aldığı hikaye, eleştiri ve denemeleri 1980'den itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırkayak (Kırklar), Kitap Dergisi, Girişim, İmza dergilerinde yayınladı. Yazar aynı zamanda 1989'da "İmza" dergisinin kurucuları arasında da yer aldı.

Aynı dönemlerde gazetecilik mesleğine de adım atan Kekeç, ilk olarak "Milli Gazete" (1985), "Yeni Haber", "Zaman" (1986), Vahdet (1988), Yeni Şafak (1999) ve "Akit" gazetelerinde editör ve köşe yazarlığı gibi görevlerde bulundu.

Kekeç, Gençlik dergisi tarafından 1997'de "yılın yazarı" seçildi. Aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği "Basın -Fıkra Ödülü"nü, 1999'da ise "Yağmurdan Sonra" adlı romanı ile Tuzla Belediyesi Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı.

Kanal 7'de bir yıl kadar yorumculuk da yapan Ahmet Kekeç, bir dönem Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte "Memleket Meselesi"nin yanı sıra yine aynı kanalda "Derin Mevzu" adlı tartışma-sohbet programını sundu.

Kekeç, daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte "Nerede Kalmıştık", Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte "Tarihçe", Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte "En Sıra Dışı" adlı üç televizyon programında yer aldı.

Kekeç, son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştırmıştı ve 2016 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam ediyordu.

Usta yazarın hayatı boyunca kaleme aldığı eserler ise şöyle:

Öykü, "Son İyi Şeyler" (1985), roman "Yağmurdan Sonra" (2000), deneme "Beni Türk İmamlarına Emanet Ediniz" (1991), "Atam Sen Kalk Ben Yatam" (1993), "İnek Sosyalizmi" (1996), "Maalesef Türkiye" (1996), "Yurtta Sus Cihanda Sus" (1996), "Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum" (1999), "Kalanlar" (2003), anı "Derin Roman" (2004), günce "Kanamalı Haydut" (2005), inceleme- araştırma "CIA ve 12 Eylül -Bir İhtilalin Romanı" (1993), "Ali Şükrü Bey Cinayeti" (1996), "Sıkı Adamlar" (2002).

Yağmurdan Sonra, Ahmet Kekeç, Roman, Star, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazeteci yazar Ahmet Kekeç vefat etti - Son Dakika


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