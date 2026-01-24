Gazeteci - Yazar Uğur Mumcu Sinop'ta Anıldı - Son Dakika
Gazeteci - Yazar Uğur Mumcu Sinop'ta Anıldı

24.01.2026 14:25
Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, " Uğur Mumcu'nun katilleri yalnızca tetiği çekenler değildir. Onun susturulmasını isteyen zihniyetle, bugün gazetecileri susturmak isteyen zihniyet aynıdır. Sadece yaptıkları haberler yüzünden yasaları eğip bükmeye çalışanlar bugün de gazetecileri özgürlükleriyle tehdit etmeye devam etmektedir. O yüzden Uğur Mumcu'yu anmak, yalnızca bir anma değil; aynı zamanda bir sorumluluktur" dedi.

Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında Sinop'ta anıldı. Uğur Mumcu'nun ismini ve heykelini taşıyan meydanda düzenlenen anma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ne çok acı çektik, ne çok gerici terör saldırısında ne aydınlarımızı ne yiğitlerimizi yitirdik ama sinmedik, sinmeyeceğiz ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Laikliği, Cumhuriyeti ve aydınlanmayı savunan, devlet içinde yapılanmaya çalışan karanlık odakları sorgulayan, toplumu bilgilendiren, rahatsız edici gerçekleri ortaya çıkartan ne çok isim yitirdik. Bu suikastlar sadece ismini saydığımız isimlere değil, toplumun düşünme ve sorgulama hakkına yönelik saldırılar olarak tarihe kara birer leke olarak geçmiştir.

"Yolsuzlukla iktidar arasındaki bağları, tarikat, siyaset, sermaye ilişkilerini yıllar önce cesaretle yazdı"

Bundan 33 yıl önce karanlık bir suikastla aramızdan koparılan kalemiyle, cesaretiyle ve onuruyla bu ülkenin vicdanı olmuş Uğur Mumcu'yu anmak için bir aradayız. Uğur Mumcu yalnızca bir gazeteci değildi. O, gerçeğin peşinde yürürken bedel ödemeyi göze alan bir aydın, Cumhuriyet'in aklını ve namusunu savunan bir hukukçu, 'bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz' diyerek cehalete karşı savaş açmış bir aydınlanma neferiydi. Mumcu'nun yazdıkları bugün hala neden bu kadar can yakıyor, biliyor musunuz? Çünkü o, yolsuzlukla iktidar arasındaki bağları, tarikat, siyaset, sermaye ilişkilerini, devletin içine sızmış karanlık yapıları yıllar önce cesaretle yazdı.

Uğur Mumcu'nun katilleri yalnızca tetiği çekenler değildir. Onun susturulmasını isteyen zihniyetle, bugün gazetecileri susturmak isteyen zihniyet aynıdır. Sadece yaptıkları haberler yüzünden yasaları eğip bükmeye çalışanlar bugün de gazetecileri özgürlükleriyle tehdit etmeye devam etmektedir. O yüzden Uğur Mumcu'yu anmak, yalnızca bir anma değil aynı zamanda bir sorumluluktur. Uğur Mumcu'nun dediği gibi, 'Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün topluma yönelmiş bir tehdittir.' Bugün o tehdide karşı omuz omuza durmak zorundayız. Uğur Mumcu'yu, Ali Gaffar Okkan'ı, İsmail Cem'i ve bu ülkenin aydınlık geleceği için bedel ödemiş tüm demokrasi şehitlerini saygı, özlem ve minnetle anıyorum. Onların bıraktığı yerden, korkmadan, yılmadan, geri adım atmadan devam edeceğiz. Çünkü biz susarsak, karanlık kazanır. Unutmayın; kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Kaynak: ANKA

