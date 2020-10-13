Gazetecilerden Kaymakam Türköz'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Gazetecilerden Kaymakam Türköz'e hayırlı olsun ziyareti
13.10.2020 08:15
Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya ve Yönetim Kurulu, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret ederek görevinde başarı dileklerini ilettiler.
Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya ve Yönetim Kurulu, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret ederek görevinde başarı dileklerini ilettiler.
Karabük Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri Magic FM sahibi Nuray Alpboga, İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem, Gazete Karabük'ün sahibi Hakan Tucer ve Karabük Postası Gazetesinin sahibi Nurettin Acar'ın da hazır bulunduğu ziyarette Karabük ve Safranbolu'da cemiyet tarafından yapılan faaliyetler hakkında Kaymakam Türköz bilgilendirildi.
Nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Türköz, gazetecilere teşekkür etti. - KARABÜK
Son Dakika ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı