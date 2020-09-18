Gazetecilik Başarılı Ödülü Yarışması'nda AA'ya 11 birincilik ödülü - Son Dakika

Gazetecilik Başarılı Ödülü Yarışması'nda AA'ya 11 birincilik ödülü

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetince (DAGC) düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda, birincilik elde eden Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürlüğünde görevli 11 muhabire ödülleri törenle verildi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetince (DAGC) düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda, birincilik elde eden Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürlüğünde görevli 11 muhabire ödülleri törenle verildi.

AA Erzurum Bölge Müdürlüğünde görevli 11 muhabir, DAGC tarafından düzenlenen yarışmada, farklı dallarda ödüle layık görüldü. Kentteki farklı basın kuruluşlarında görev yapmış deneyimli gazetecilerden oluşan jüri üyeleri, Erzurum ve bölge illerinden yarışmaya başvuran çok sayıda basın mensubunun eserlerini değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda, mesleğe önemli hizmetleri geçen merhum gazetecilerin isimlerinin verildiği 21 dalda ödüle layık görülen gazetecilere, DAGC 15 Temmuz Toplantı Salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen törende ödülleri verildi.

Yarışmada, AA muhabirlerinden yaygın fotoğraf dalında Günay Nuh'un "Yansıma", Hüseyin Demirci'nin "Masalsı yolculuğun gizli kahramanları" ve İsmail Kaplan'ın "Soğuk hava kaynar suyu dondurdu", TV görüntü dalında Sagip Sezginer'in "Dansçı kuşların Palandöken'deki doyumsuz güzelliği", Cüneyt Çelik'in "Masalsı yolculuğun gizli kahramanları" ve Barış Yalçınkaya'nın "Erzincan koyunların köye dönüş yolculuğu", yaygın spor fotoğrafı dalında Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" ve Fahrettin Gök'ün "Semuel Eduk'un gol sevinci" çalışmaları ödüle layık görüldü.

AA muhabirlerinden Muhammet Mutaf yaygın röportaj dalında "Doğu Ekspresi keyfini turizm treninde yaşayacak", İlhami Erkılıç haber dalında "Kaburga kıkırdağından kulak yaptılar", Fırat Özdemir ise araştırma inceleme dalında "Türk bilim insanlarından çevre dostu laboratuvar ürünleri" çalışmasıyla ödül kazandı.

Törende konuşan DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, her yıl geleneksel hale getirilen ödül törenini bu yıl pandemi nedeniyle geç düzenlendiklerini ve ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

En kısa zamanda pandemiden kurtulmayı ümit ettiklerini ifade eden Özsoy, "İl içindeki arkadaşlara kurye ile il dışındaki arkadaşlara da ödüllerini kargo ile gönderme kararı aldık. Bu yıl yarışma sonucunda 43 ödül alan arkadaşımız var. Erzurum merkezden bütün ajans, gazete, ulusal ve yerel basından yarışamaya başvurular oldu. Gönül isterdi ki herkese ödül verelim ama bizim gönlümüzün birincisi bütün gazeteci arkadaşlarımız. Ödül alan arkadaşları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum." dedi.

DAGC Başkan Vekili Esat Bindesen de yarışmaya başvuran tüm gazetecilerin müracaatını değerlendirdiklerini belirterek, başvuruların ciddi elemeden geçtiğini anlattı.

Bölgede görev yapan gazetecilerin her alanda haber yapmaya kabil olduğunu dile getiren Bindesen, yarışma sonucunda ödül alan gazetecileri tebrik etti.

Konuşmalar sonrası gazetecilere ödülleri verildi.

Gazetecilik Başarılı Ödülü Yarışması'nda AA'ya 11 birincilik ödülü

Hüseyin Demirci, Anadolu Ajansı, Doğu Anadolu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazetecilik Başarılı Ödülü Yarışması'nda AA'ya 11 birincilik ödülü - Son Dakika

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