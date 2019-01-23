Son Dakika Haberleri: ''Gazetecilik, oldukça meşakkatli bir meslektir''

''Gazetecilik, oldukça meşakkatli bir meslektir''

1 saat önce

Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut C¸atak ve yeni yo¨netimiyle bir araya geldi.

''Gazetecilik, oldukça meşakkatli bir meslektir'', System.String[]

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut C¸atak ve yeni yo¨netimini makamında konuk etti. Gerçekleşen nezaket ziyaretinde cemiyet yönetimini tebrik eden Karaosmanoğlu, "Gazetecilik, oldukça meşakkatli bir meslek. Bir belediye başkanı olarak gazeteci arkadaşların yaşadığı zorlukların bizzat şahidi olmuşumdur. Bizimle birlikte dere tepe demeden haber için gezdiler. Vatandaşlarımız ile aramızda köprü oldular" dedi.

"BİZİM ÜZERİMİZDE DE EMEĞİNİZ ÇOK BÜYÜK"

"Bizler, basınımız olmasaydı; vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan duyamaz yaptığımız ve yapacaklarımızı da anlatamazdık" diyen Başkan Karaosmanoğlu, "O yüzden bizim üzerimizde de emeğiniz çok büyük. Hepiniz haklarınızı helâl edin. Bizden yana olmuşsa da helâl olsun. Yerel seçim sürecine girdik. Allah hepinize kolaylık versin" ifadelerini sarf etti. Başkan Karaosmanoğlu, yakın zamanda vefat eden Gebze Haber Gazetesi imtiyaz sahibi İsmail Kadı'yı ve rahmeti rahmana kavuşan tüm gazetecileri de rahmetle andı. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:19 Kaynak: Bültenler

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