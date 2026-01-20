Gazi Polis Fatih Oral'ın Cenazesi Konya'ya Gönderildi - Son Dakika
Gazi Polis Fatih Oral'ın Cenazesi Konya'ya Gönderildi

20.01.2026 14:25
Diyarbakır'daki kazada gazi olan emekli polis Fatih Oral, Aydın'da hayatını kaybetti.

Aydın'da hayatını kaybeden gazi emekli polisin cenazesi memleketi Konya'ya gönderildi.

Diyarbakır'da 2024 yılında, görevli olduğu uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan, olayın ardından emekli olan ve gazilik ünvanı alan polis memuru Fatih Oral (46) tedavi gördüğü Çine Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Oral'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Bu esnada Oral'ın eşi Tuğba Oral, 3 kızıyla tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Tuğba Oral, 8 yaşındaki kızı Asel Oral'ı yanına alıp "Senin kızın 2. sınıfa başladı biliyor musun? Karnesini aldı. Karnesi çok güzel babası. Mutlu oldun mu babası? Bak baban çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da aileye baş sağlığı diledi.

Dua edilmesinin ardından Oral'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazi Polis Fatih Oral'ın Cenazesi Konya'ya Gönderildi - Son Dakika

