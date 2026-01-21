Gazi Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Gazi Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı

21.01.2026 15:36
Aydın'da vefat eden gazi emekli polis Fatih Oral, Konya'da cenaze töreniyle toprağa verildi.

Aydın'da hayatını kaybeden gazi emekli polis, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Oral'ın (46) Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omuzunda Selçuklu ilçesindeki Hocacihan Tatbikat Camisi'ne getirildi.

Burada Oral'ın eşi Tuğba Oral, 3 kızıyla geldiği tabutun başında, "Emanetlerin bende. Kızlarımızı merak etme, bak yanımdalar. Sen onların gururusun. Kızlarımın başı senin sayende dik gezecek." diyerek gözyaşı döktü.

Oral'ın naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hocacihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, anne Emine ve baba Adem Oral ile İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'da 2024'te görevli olduğu uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandıktan sonra emekli olan ve gazilik ünvanı alan polis memuru Fatih Oral, Aydın'da tedavi gördüğü Çine Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Polis, Aydın, Konya, Son Dakika

