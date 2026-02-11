Gazi Üniversitesi Rektörü Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Gazi Üniversitesi Rektörü Yılın Kareleri Oylamasında

11.02.2026 16:33
Prof. Dr. Uğur Ünal, 2025 Yılın Kareleri oylamasına katılarak seçtiği fotoğrafları değerlendirdi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Ünal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğraflarına oy veren Ünal, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar", "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" karelerini oyladı."

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafından yana oyunu kullanan Ünal'ın "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Mahmoud İssa'nın Gazze Şeridi'nde giderek derinleşen gıda krizini anlatan fotoğrafı oldu."

Oylamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ünal, şunları kaydetti:

"Hepsi birbirinden değerli, emek, alın teri, odaklanma ve gayret var. Bütün bu insani reflekslerin fotoğraflara çok iyi şekilde yansıdığını görüyoruz. Ben bir tarihçi olarak, Gazi Üniversitesinin rektörü olarak, uzun yıllar da Türkiye'de arşiv başkanlığı yapmış birisi olarak arşivlere çok önem veriyorum. Gerçekten Anadolu Ajansı'mız çok köklü bir arşive sahip. Birçok uluslararası ziyaretler kapsamında, geçmişe dönük birçok yerde ben Anadolu Ajansı'mızın arşivlerinden çok faydalandım."

Sizler tarihe not düşüyorsunuz. Şu anda çekilen bütün fotoğrafların tarihi bir kayıt olduğunu görüyoruz, arşiv olduğunu görüyoruz. 1970'lere, 1980'lere ait o kadar değerli koleksiyonlarınız var ki, bazen bizim tarihi bir vesikada anlatamadığımız uluslararası ilişkilerimize ışık tutuyor. İki devlet başkanımızın birbirini ziyaretine dair, bundan 30-40 sene öncesine dair hiç bilinmez veya bulunmaz bir kayıt olduğunda Anadolu Ajansı orada, Anadolu Ajansının fotoğrafları orada. Tarihe kayıt düşüyorsunuz, ışık tutuyorsunuz. Ben bunda emeği geçen tüm emekçi arkadaşlarımı, kardeşlerimi, çalışanlarımızı, Anadolu Ajansı ailesini saygıyla, muhabbetle selamlıyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Gazi Üniversitesi, Uğur Ünal, Güncel, Son Dakika

