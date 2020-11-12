Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde online mezuniyet heyecanı - Son Dakika

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde online mezuniyet heyecanı

12.11.2020 15:24

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde online mezuniyet heyecanı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen mezuniyet heyecanını online (çevrimiçi) olarak yaşadı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde online mezuniyet heyecanı

ANKARA - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen mezuniyet heyecanını online (çevrimiçi) olarak yaşadı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019-2020 Mezuniyet Törenine Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl kısıtlı bir şekilde gerçekleşti. Pandemi koşullarına uygun olarak sadece dereceye giren öğrenci ve ailelerinin kabul edildiği mezuniyet, diğer öğrenci ve velilerin izleyebilmesi için online olarak da yayınlandı. Mezuniyet töreninde tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan grup bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Daha sonra bölüm birincilerinin konuşmalarını gerçekleştirmesinin ardından kendilerine plaket ve çiçek takdim edildi.

"Gönlümüz sizleri burada ağırlamak isterdi ama maalesef bu yıl mümkün olmadı"

Yaşanan pandemi sürecinin birçok olumsuzluğu olduğunu, bunlardan birinin de bu dönemde mezun olan öğrencilere normal bir mezuniyet töreni düzenlenememesi olduğunu vurgulayan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Gazi Üniversitesi Rektörlüğü olarak bizler; sizlerin mezuniyetlerinizi çevrim içi de olsa yapmaya karar verdik ve uzun yıllar sonunda, hekimliğe adım attığınız süreçte, hem sizleri, hem de sizleri yetiştiren, bugünleri hasretle, özlemle, heyecanla bekleyen, gururlanmayı fazlasıyla hak eden anne babalarınıza, ailenize, yakınlarınıza bu anı yaşatmak istedik. Az önce de ifade ettiğim gibi, gönlümüz sizleri burada ağırlamak isterdi ama maalesef bu yıl mümkün olmadı. Gelecekte belki de çocuklarınıza, meslektaşlarınıza, mezuniyetle ilgili bir konuşma geçtiğinde, bu durumu, küresel salgının sizin döneminizdeki öğrencilere olumsuz diğer bir yönü olarak anlatacaksınız" şeklinde konuştu.

"Hayatınız boyunca okumayı, eğitim almayı, emek harcamayı gerektiren bir mesleğin üyesisiniz"

Hekimlik mesleğinin sürekli okumayı ve emek harcamayı gerektiren bir meslek olduğunu belirten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Sizler fakültemizde aldığınız 6 yıllık tıp eğitiminde hem hekimlik yetkinliği ve becerisini, hem de toplumun ve insanların sağlığını geliştirme ve korumanın, hastaları tedavi etmenin mutluluğu ve huzurunu öğrendiniz. Topluma faydalı bir insan olmanın verdiği onur ile mesleğinizi sürdürecekseniz. Aynı zamanda hayat boyu sürecek iyi arkadaşlıklar edinip, sağlık hizmetinin ekip hizmeti olduğunu öğrendiniz. Bu arada sosyal ve kültürel düzeyinizi geliştirip, üniversitemizin kampüslerini, güzel çevreyi de keşfedip, Başkent Ankara'da olmanın verdiği güveni de yaşadınız. Hayatınız boyunca okumayı, eğitim almayı, emek harcamayı gerektiren bir mesleğin üyesisiniz, bundan böyle de milletimize, ülkemize, dünyaya faydalı bireyler olarak çok çalışacaksınız" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleşen mezuniyet töreni aynı anda üniversiteye ait sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde online mezuniyet heyecanı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde online mezuniyet heyecanı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde online mezuniyet heyecanı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde online mezuniyet heyecanı

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde online mezuniyet heyecanı - Son Dakika


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