Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Gaziantep'e şehit ateşi düştü

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) acı haberi, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ailesine ulaştı.

Gaziantep'e şehit ateşi düştü, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) acı haberi, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ailesine ulaştı.

İslahiye'nin Boğaziçi Mahallesi'nde oturan Genco ve Ayfer Günay çiftine, acı haberi, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 106'ıncı Topçu Alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta verdi. Çocuklarının şehadet haberini alan Günay çifti, gözyaşlarına boğuldu. Veysel Günay'ın şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, acı haberle sinir krizi geçirip, fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahale etti.İdlib'te rejimin hava saldırısında şehit olan Veysel Günay'ın, 5 aylık önce evlendiği ve 2 yıl önce TSK'da göreve başladığı öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.


Gaziantep, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:56 Kaynak: DHA
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