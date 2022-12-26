Şehidin babası Ali Korkmaz ile annesi Fadile Korkmaz, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehit Korkmaz'ın cenazesi Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pençe Kilit'ten acı haber! Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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