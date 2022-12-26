Pençe Kilit'ten acı haber! Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Pençe Kilit'ten acı haber! Gaziantep'e şehit ateşi düştü

26.12.2022 22:44

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu.

HABER VERİLDİ

Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın şehit olduğu haberini Yavuzeli ilçesi Örenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehidin babası Ali Korkmaz ile annesi Fadile Korkmaz, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehit Korkmaz'ın cenazesi Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA
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Gaziantep, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe Kilit'ten acı haber! Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe Kilit'ten acı haber! Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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