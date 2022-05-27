Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen kişinin tedavisi sürüyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde polis ekiplerince yaralı olarak etkisiz hale getirilen kişinin tedavisi devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısı yakınında üzerinde bere, kaban, kıyafeti önünde kablolar, sol elinde siyah bir çanta bulunan ve polislerin üzerine yürüyen Ümit Koçyiğit'in silahla etkisiz hale getirilmesinin ardından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada çok sayıda suç kaydı bulunan Koçyiğit'in, çeşitli hastanelerin ruh sağlığı ve hastalıkları bölümüne müracaat ederek psikolojik destek aldığı belirlendi.

Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunan zanlının yapılan testinde de kanında uyuşturucu madde tespit edildi.

Terör örgütleriyle bağlantısı araştırılan zanlının, tedavisinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.