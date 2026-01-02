Gaziantep FK Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
Gaziantep FK Antalya'da Kamp Yapıyor

02.01.2026 20:38
Gaziantep FK, 2025-2026 devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

