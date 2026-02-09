Gaziantep FK Kasımpaşa\'yı Yendi

SÜPER Lig'in 21'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, galibiyetten dolayı memnun olduklarını ifade ederek, oyuncularını kutladı. Oyunu domine ettiklerini ve hiç kopmadıklarını belirten Yılmaz, 3 hafta boyunca cezalı olduğunu ve bundan sonra saha kenarında o şekilde davranışlardan kaçınacağını kaydetti. Yılmaz, "Kazanmak için oyun üstünlüğü maçında galip gelememek bizi çok üzdü. Oyuncularıma sadece şunu söyledim. Emeklerinin karşılığını alamadıkları için üzülüyorum demiştim. Bugün Kasımpaşa devre arasında kabuk değiştirdi. Çok önemli oyuncuları ve önemli bir futbol aklı var. Biz bugün önde bire bir basıp iyi bir oyun kurmak istedik. Kırmızı karta kadar oyunu domine ettik. Oyundan kopmadık ve öne geçmesini bildik. Çok dominant bir oyunumuz vardı. Kırmızı karttan sonra teknik anlamda değişikliğe gidilmesi gerekiyordu. Oyuncularım adına çok duyguluyum iyi mücadele ettiler. Şimdi kazandık ve artık önümüze bakacağız. Kupada da iddialıyız. Allah izin verirse bugün ki galibiyetin mutluluğu ile önümüzdeki maçlara konsantre olmak istiyoruz. Şu anda çok değerli bir etaba girdikleri için taraftara destekleri için teşekkür ediyorum. 3 haftadır yoktum. Hırsımdan vazgeçmem ama kenarda artık beni o şekilde göremeyeceksiniz. Sarı kart ve kırmızı kartta görebilirim ama o şekilde davranışları göremeyeceksiniz" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: HAYATIM BOYUNCA GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ 45 DAKİKA

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının bir alışma sürecinden geçtiğini ifade ederek, özellikle ikinci 45 dakikada takımının kötü oynadığını söyledi. 345 dakika dahi oynansa gol atabileceklerini hissetmediklerini anlatan Belözoğlu, "Bugün aslında çok fazla söylenecek gibi değil. Yeni kurulmuş bir takım ve 3 tane beraber oynayan as oyuncu var. Futbolun içerisinde bunlar var. Alışma süreci var. Oyuncunun fizik kapasitesinin oturması için belli zamanlar vermemiz gerekiyor. Maçın ikinci 45 dakikasında yaşadığım duygu bunlarla ilgili değil. İkinci yarıdaki oyun futbol kariyerim boyunca görmüş olduğum en kötüsüydü. Bundan dolayı gerçekten çok üzgünüm. İkinci yarıda böyle bir takım görüntüsü vermesinden dolayı üzgünüm. Karagümrük maçını hep birlikte göreceğiz. Bu maç artık bizim için olmazsa olmaz bir maç. Kasımpaşa'ya gönül vermiş herkesten teknik direktör olarak özür diliyorum. Gaziantep FK maçı hak eden taraftı. 345 dakika olsaydı biz 1 dakikasında bile gol atacağımızı hissetmedim" dedi.