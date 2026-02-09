Gaziantep FK Kasımpaşa'yı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gaziantep FK Kasımpaşa'yı Yendi

Gaziantep FK Kasımpaşa\'yı Yendi
09.02.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek galip geldi. Teknik direktörler basında değerlendirdi.

SÜPER Lig'in 21'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, galibiyetten dolayı memnun olduklarını ifade ederek, oyuncularını kutladı. Oyunu domine ettiklerini ve hiç kopmadıklarını belirten Yılmaz, 3 hafta boyunca cezalı olduğunu ve bundan sonra saha kenarında o şekilde davranışlardan kaçınacağını kaydetti. Yılmaz, "Kazanmak için oyun üstünlüğü maçında galip gelememek bizi çok üzdü. Oyuncularıma sadece şunu söyledim. Emeklerinin karşılığını alamadıkları için üzülüyorum demiştim. Bugün Kasımpaşa devre arasında kabuk değiştirdi. Çok önemli oyuncuları ve önemli bir futbol aklı var. Biz bugün önde bire bir basıp iyi bir oyun kurmak istedik. Kırmızı karta kadar oyunu domine ettik. Oyundan kopmadık ve öne geçmesini bildik. Çok dominant bir oyunumuz vardı. Kırmızı karttan sonra teknik anlamda değişikliğe gidilmesi gerekiyordu. Oyuncularım adına çok duyguluyum iyi mücadele ettiler. Şimdi kazandık ve artık önümüze bakacağız. Kupada da iddialıyız. Allah izin verirse bugün ki galibiyetin mutluluğu ile önümüzdeki maçlara konsantre olmak istiyoruz. Şu anda çok değerli bir etaba girdikleri için taraftara destekleri için teşekkür ediyorum. 3 haftadır yoktum. Hırsımdan vazgeçmem ama kenarda artık beni o şekilde göremeyeceksiniz. Sarı kart ve kırmızı kartta görebilirim ama o şekilde davranışları göremeyeceksiniz" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: HAYATIM BOYUNCA GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ 45 DAKİKA

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının bir alışma sürecinden geçtiğini ifade ederek, özellikle ikinci 45 dakikada takımının kötü oynadığını söyledi. 345 dakika dahi oynansa gol atabileceklerini hissetmediklerini anlatan Belözoğlu, "Bugün aslında çok fazla söylenecek gibi değil. Yeni kurulmuş bir takım ve 3 tane beraber oynayan as oyuncu var. Futbolun içerisinde bunlar var. Alışma süreci var. Oyuncunun fizik kapasitesinin oturması için belli zamanlar vermemiz gerekiyor. Maçın ikinci 45 dakikasında yaşadığım duygu bunlarla ilgili değil. İkinci yarıdaki oyun futbol kariyerim boyunca görmüş olduğum en kötüsüydü. Bundan dolayı gerçekten çok üzgünüm. İkinci yarıda böyle bir takım görüntüsü vermesinden dolayı üzgünüm. Karagümrük maçını hep birlikte göreceğiz. Bu maç artık bizim için olmazsa olmaz bir maç. Kasımpaşa'ya gönül vermiş herkesten teknik direktör olarak özür diliyorum. Gaziantep FK maçı hak eden taraftı. 345 dakika olsaydı biz 1 dakikasında bile gol atacağımızı hissetmedim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK Kasımpaşa'yı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
CHP’de istifa depremi Özarslan “Aileme küfretti“ dedi, Özgür Özel’den jet yanıt geldi CHP'de istifa depremi! Özarslan "Aileme küfretti" dedi, Özgür Özel'den jet yanıt geldi

23:11
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
20:51
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 00:03:58. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK Kasımpaşa'yı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.