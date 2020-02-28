Gaziantep Genç Müsiad'da bayrak değişimi - Son Dakika
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Gaziantep Genç Müsiad'da bayrak değişimi

6 saat önce

Gaziantep Genç Müsiad Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Gaziantep Genç Müsiad'da bayrak değişimi, System.String[]

Gaziantep Genç Müsiad Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Genç Müsiad Gaziantep Şube başkanlığına Burak Babüroğlu'nun yerine Mustafa Orhan Nacar seçildi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan Gaziantep Genç Müsiad Olağan Genel Kurulu toplantısında Genç Müsiad Gaziantep Şube başkanlığına Burak Babüroğlu'nun yerine Mustafa Orhan Nacar seçildi. Görevini Mustafa Orhan Nacar'a bırakan Burak Babüroğlu, bu değerli ailenin içerisinde 5 yıllık görevini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, her zaman gururla taşıdıkları bayrağı bugün burada gururla devretmenin heyecanı içerisinde olduğunu vurguladı. Gaziantep Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Mustafa Orhan Nacar ise, "Genç Müsiad'ın her yıl artan başarı çizgisiyle genç sivil toplum kuruluşları arasında örnek teşkil etmektedir. Bugün 2 milyon kişiye istihdam sağlayan 60 bine yakın işletmeyi temsil eden ülkemizin ve dünyanın en yaygın iş adamları derneği olan Müsiad'ımızın ve kutlu davasının en güzel meyvesi genç Müsiad'ımızdır. Genç Müsiad geleceğin iş adamlarını yetiştirmekte bizleri hayata hazırlamaktadır. Bugün şubemizde bir bayrak değişimi oluyor. Görev süresini layıkıyla tamamlayan Burak Babüroğlu başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.


"Daha önce olduğu gibi her zaman yanınızdayım"


MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk her zaman gençlerin yanında olduğunu belirterek, "Tohumlarını 1990 da bir avuç genç ve yürekli iş adamının toprağa attığı Müsiad 30 yılın sonunda kocaman bir çınara dönüştü. Yeni yönetimiyle birlikte Mustafa Orhan Nacar'a bugün bayrak değişimi ama yarış devam ediyor. Yeni yönetimimize görevleri hayırlı uğurlu olsun. Daha önce olduğu gibi her zaman yanınızdayım" ifadelerini kullandı.


Genç MÜsiad Genel Başkanı Furkan Akbal da, "Bizlerde bu nesil kırılmasında en aktif rolü almak zorundayız. Gaziantep Şubemiz Gaziantep'te Antep kalesine Genç Müsiad sancağını en yükseğe dikmek zorundadır. Burak Başkanımız görev süresi boyunca çok güzel faaliyetlerde bulundu. Ama çok daha iyisine talibiz. Bizim hedeflerimiz, ideallerimiz var bu hedefe Gaziantep'ten Şırnak'a İzmir'den Van'a ulaşma hedefimiz var. Bu hedeflere ulaşacağımıza bütün kalbimle inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Mustafa Orhan, Gaziantep, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
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