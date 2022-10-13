Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı kişiyi otomobilde bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.
İlçe kırsalında otomobille boş alana giden H.Y. ile D.K. arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan D.K. çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, olayın şüphelisi H.Y'yi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep haber: Gaziantep'te 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika