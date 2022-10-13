Gaziantep haber: Gaziantep'te 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep haber: Gaziantep'te 1 kişi bıçakla yaralandı

13.10.2022 16:38
Gaziantep haber: Gaziantep'te 1 kişi bıçakla yaralandı

Gaziantep haberler: Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı kişiyi otomobilde bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı kişiyi otomobilde bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.

İlçe kırsalında otomobille boş alana giden H.Y. ile D.K. arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan D.K. çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, olayın şüphelisi H.Y'yi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep haber: Gaziantep'te 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haber: Gaziantep'te 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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