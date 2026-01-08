Gaziantep Halı Sektörü Fuarında Gurur Kaynağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gaziantep Halı Sektörü Fuarında Gurur Kaynağı

Gaziantep Halı Sektörü Fuarında Gurur Kaynağı
08.01.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milletvekili Bozgeyik, Gaziantep'in halı sektöründeki başarısını vurguladı, örnek rolünü sürdürdüğünü belirtti.

İstanbul Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının açılışına katıldıktan sonra fuarda stantları ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Halı sektöründeki global ölçekli markalarımızla gurur duydum" dedi.

"Gaziantep örnek ve öncü rolünü sürdürüyor"

Dünyanın en büyük halı fuarına katılan firmaların büyük kısmının Gaziantep merkezli olduğuna dikkat çeken AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik, Gaziantep halı sektörünün küresel ölçekteki başarısı ile Anadolu'nun sanayileşmesine örnek ve öncü olduğunu söyledi. Milletvekili Bozgeyik, "Gaziantep, Birinci Dünya Savaşı sonrası düşman işgaline karşı Kurtuluş Meşalesini yakan ilk şehirlerden oldu. Antep'te yakılan meşale dalga dalga tüm Anadolu'yu aydınlattı ve Kurtuluş Savaşımız zaferle sonuçlandı. Gaziantep şimdi de sanayicilikte yaktığı meşale ile Anadolu'nun diğer şehirlerine örnek oluyor" dedi.

"Sektör temsilcilerini kutluyorum"

İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın üçüncü yılında halı sektörünün dünyadaki en büyük buluşma noktası haline gelmesinde en büyük katkının Gaziantepli halıcılara ait olduğunu vurgulayan Milletvekili Bozgeyik, "Dünya makine halısı üretiminin yüzde 73'ünü gerçekleştiren Gaziantep, halı sektöründeki markaları ile halı fuarına da damga vurdu. Fuara katılan firmaların yaklaşık yarısının Gaziantepli markalardan oluşması şehrimiz adına gurur verici bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçen tüm sektör temsilcilerini kutluyor, ülke kalkınmasına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

"Üretim ve ihracata destekler başarıyı artıracak"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen fuarda yer alan stantları gezdikten sonra değerlendirmelerde bulunan Bozgeyik, "Halının dünyadaki en büyük üretim merkezi Türkiye'dir. Bu fuarla birlikte halının dünyadaki en önemli ticaret merkezi de Türkiye haline gelmiştir. Halı sektörünün üretim, istihdam, ihracat ve fuarcılık alanında elde ettiği bu başarı diğer sektörlere de örnek olmalıdır. Hükümetimizin üretim ve ihracata verdiği desteklerle sanayimizin daha da güçleneceğine, kalkınma hamlemizin hızlanacağına olan inancımız tamdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Milletvekili, Gaziantep, Politika, İhracat, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Halı Sektörü Fuarında Gurur Kaynağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:39:31. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Halı Sektörü Fuarında Gurur Kaynağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.